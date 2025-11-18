비트코인 투자자들 ‘패닉’…9만 달러도 깨질까

비트코인 가격이 폭락하면서 투자자들이 더 큰 타격을 입을 것에 대해 우려하고 있다고 블룸버그 통신이 17일(현지시간) 보도했다.

이날 비트코인 시세는 9만1천500달러 아래로 내려가면서 매도세가 더 심해졌다. 비트코인은 올해 상승분을 모두 반납한 이후에도 약세를 면치 못하고 있다.

옵션 시장에서는 자금력이 큰 매수세가 후퇴하면서 하락이 아직 끝나지 않았다는 판단 아래 추가 하락에 대한 베팅이 늘어나고 있는 상태라고 블룸버그는 전했다.

분산형 금융 전문 기업 에르고니아의 리서치 디렉터 크리스 뉴하우스는 “지난 6개월 동안 포지션을 쌓아왔던 매수자들이 지금 큰 손실 구간에 빠지면서 현물 시장에서 확신에 기반한 매수세가 더 많이 사라지고 있다”고 밝혔다.

이런 타격은 암호화폐를 대량으로 비축해 왔던 기업들에도 영향을 주고 있다. 마이클 세일러가 이끌고 있는 스트레티지의 경우 8억 3천500만 달러 상당의 비트코인을 추가 매수했지만, 다른 기업들은 재무 상태를 보호하기 위해 자산을 매각해야 한다는 압력에 직면해 있다.

거시 경제 요인 또한 투자 심리에 부정적인 영향을 미치고 있다. 투자자들은 오는 19일로 예정된 엔비디아의 실적 발표와 12월 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성에 대해 기대를 걸고 있다. 하지만 이날 S&P 500 지수는 1% 이상 하락하며 암호화폐 및 위험 자산에 대한 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤다.

카이코의 애덤 매카시 리서치 애널리스트는 "연준과 AI 버블에 대한 논의는 연말을 앞두고 암호화폐와 위험 자산에 큰 역풍이 될 것"이라며, "AI 리스크는 암호화폐 시장의 위험 심리를 악화시키고 영향을 미칠 가능성이 높으며, 연방공개시장위원회(FOMC) 관계자들의 발언을 종합하면 비트코인은 지속적인 하락세를 보일 것으로 예상된다"고 밝혔다.

이더리움의 토큰인 이더는 특히 취약한 것으로 드러났다. 세계에서 두 번째로 큰 암호화폐도 최근 폭락하며 10월 초 이후 24% 하락한 상태다. 또, 암호화폐 시장 전반은 10월 초 발생한 대규모 포지션 청산 이후 크게 흔들리고 있으며, 당시 약 190억 달러 규모의 암호화폐 시가총액이 증발했다.

암호화폐 거래소 크라켄 글로벌 경제학자 토마스 페르푸 모는 "위험 회피적 분위기가 암호화폐 시장에도 영향을 미치고 있는데, 암호화폐 시장의 심리는 여전히 취약하다. 최근 하락세는 구조적 결함보다는 더 광범위한 거시경제적 불안을 반영한다"고 밝혔다.