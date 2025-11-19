구글, 신규 모델 '제미나이3' 출시…"추론력 최고치"

제미나이 앱·구글 AI 검색에 탑재…"GPT-5.1·클로드에 뒤지지 않아"

컴퓨팅입력 :2025/11/19 07:35    수정: 2025/11/19 09:04

김미정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

구글이 새 인공지능(AI) 모델 '제미나이3'를 공개해 글로벌 AI 경쟁력을 업그레이드했다. 

19일 테크크런치 등 외신에 따르면 구글은 제미나이3를 '제미나이' 앱과 AI 검색 기능에 적용했다고 공식 블로그를 통해 발표했다. 

제미나이3는 이전 모델인 제미나이2.5 출시 후 7개월 만에 나왔다. 구글은 "제미나이 3는 지금까지 공개된 모델 중 가장 높은 추론력을 갖췄다"며 "오픈AI의 'GPT 5.1'이나 클로드 '소넷 4.5'와 견줘도 뒤지지 않는다"고 강조했다.

구글이 새 인공지능(AI) 모델 '제미나이3'를 공개했다. (사진=구글 홈페이지 캡처)

구글은 제미나이3 추론 능력을 수치화해 공개했다. 해당 모델은 추론 능력을 평가하는 벤치마크(Humanity's Last Exam)에서 37.4점을 받은 것으로 나타났다. 이는 현존하는 AI 모델 중 가장 높은 점수다. 

코라이 카부크쿠오울루 구글 딥마인드 최고기술책임자(CTO)는 "제미나이3 활용 규모가 빠르게 늘 것으로 기대한다"고 블로그를 통해 강조했다. 실제 구글은 제미나이 앱 월간 활성 사용자가 6억5천만명인 것으로 나타났다. 개발자 1천3백만명이 업무에 활용하고 있다. 

구글은 제미나이3 추론 능력을 수치화해 공개했다. (사진=구글 홈페이지 캡처)

이날 구글은 코딩 도구 '안티그래비티'도 선보였다. 이 도구는 프롬프트 창과 명령줄, 브라우저 창을 함께 보여주는 방식으로 코드 작성과 실행을 한 화면에서 처리하도록 돕는다.

관련기사

구글은 연구용으로 설계된 '제미나이3 딥싱크'도 곧 공개한다고 밝혔다. 이 버전은 추가 안전성 검증을 거쳐 구글 AI 울트라 구독자에게 제공될 예정이다.

카부크쿠오울루 CTO는 "제미나이3는 최선의 방식으로 사용자를 도울 것"이라고 블로그에서 강조했다.

김미정 기자notyetkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
구글 AI 인공지능 구글 딥마인드 제미나이 3.0 제미나이 프로 3.0 제미나이 Gemini

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

현대차그룹, KT CEO 후보 추천 안했다

'서울 자가 대기업 김부장' 인사쟁이들은 이렇게 봤다

더 젊어지는 CJ…88·89년생 여성리더 전진배치

구글, 신규 모델 '제미나이3' 출시…"추론력 최고치"

ZDNet Power Center