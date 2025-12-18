쿠쿠, '호텔어라운드 평창' 정수기·비데 공급 계약

쿠쿠는 '호텔어라운드 평창'에 정수기·비데 660대를 공급했다고 18일 밝혔다.

쿠쿠는 인스퓨어 정수기와 비데 렌탈 제품 7종을 호텔 내 객실과 테라스·빌라동 등 공간 특성에 맞춰 도입했다.

얼음과 끓인 물을 동시에 제공하는 '제로 100 슬림 얼음 정수기'를 비롯해 총 5종의 정수기와 '도기&노즐 자동살균 방수비데' 등 2종의 비데를 설치했다.

제로 100 슬림 얼음 정수기 (사진=쿠쿠)

이번 공급 계약을 통해 호텔 투숙객들은 객실과 다중 이용 공간에서 쿠쿠 가전을 직접 사용하며 디자인과 성능, 편의성을 자연스럽게 체감할 수 있다.

쿠쿠는 고객들에게 쾌적하고 럭셔리한 프리미엄 숙박 경험을 제공하는 한편, 호텔·리조트 등 기업 단위 고객과의 협업을 지속적으로 확대해 B2B 사업 경쟁력을 강화해 나간다는 계획이다.

관련기사

쿠쿠는 호텔을 비롯해 기업과 공공기관 등 다양한 기업간 거래(B2B) 채널로 사업 영역을 꾸준히 확대하고 있다. 전담 상담 채널도 운영하고 있다.

쿠쿠 관계자는 "앞으로도 호텔·리조트를 비롯한 다양한 B2B 채널과 협업해 고객에게 더욱 폭넓은 브랜드 경험을 제공하겠다"고 말했다.