늘어나는 길거리 대형 전광판... "멋과 공해 사이"

서울 강남대로와 명동·광화문·홍대입구역 일대를 걷다 보면 대형 전광판들이 눈에 띈다. 건물 외벽을 덮던 현수막과 평면 간판이 사라진 자리를 초대형 LED 디스플레이와 미디어 파사드(건물 외벽을 스크린으로 활용해 다양한 영상을 투사하는 일)가 대체하면서 도시의 멋을 더하는 ‘디지털 캔버스’로 변모했다.

이 같은 변화에 광고 업계는 ‘자유표시구역’ 규제 완화와 마케팅 트렌드 변화가 맞물린 결과로 보고 있다. 이에 디지털 옥외광고 시장은 경기 침체 우려에도 꾸준한 성장세를 그리고 있다.

향후 자유표시구역 확장이 예정돼 있어 시장 전망은 밝은 상황인데, 디지털 옥외광고 효과를 입증할 표준화된 기준 마련과 ‘빛 공해’ 등 시민들의 불편은 풀어야할 과제다.

불황 모르는 성장세…디지털 옥외광고 매출 1.6조원 돌파

KT 광화문빌딩 웨스트 사옥.

한국한국지방재정공제회 ‘2025 옥외광고통계’에 따르면, 2024년 기준 국내 옥외광고 시장 규모는 4조6천241억원으로 집계됐다. 이는 전년 대비 7.1% 증가한 수치로, 같은 기간 경제성장률(2.0%)과 물가상승률(2.3%)을 크게 상회하는 성장세다.

특히 시장의 성장을 견인한 것은 디지털 부문이다. 아날로그 광고 매출이 2조9천607억원으로 전년(2조8천118억원) 대비 5.3% 증가에 그친 반면, 같은 기간 디지털 옥외광고 매출은 10.4% 성장한 1조6천634억원을 기록했다.

증가 배경: 규제 완화 및 마케팅 트렌드 변화

아날로그·디지털 광고별 시장 규모. (그래프=한국지방재정공제회)

길거리 광고판의 대형화·디지털화는 정부의 규제 완화와 광고업계의 마케팅 전략 변화가 맞물린 결과로 분석된다.

우선 제도적으로는 ‘옥외광고물 자유표시구역’ 지정이 기폭제가 됐다. 정부는 2016년 1기(코엑스)에 이어 지난해 명동·광화문·해운대 등을 2기 구역으로 지정하며 규제 빗장을 풀었다. 이어 내년에는 제3기 구역을 추가 지정할 예정이다.

이 제도는 기존 광고 규제를 허물며 표현의 자유를 보장하는 것이 특징이다. 이로 인해 디지털 옥외광고는 단순 노출 수단을 넘어 프리미엄 광고 매개체로서의 가치가 재평가되고, 광고 단가 역시 동반 상승하는 효과를 낳고 있다.

2호선 홍대입구역 인근 건물 외벽에도 대형 광고 스크린이 설치돼 있다.

마케팅 측면에서는 소비자의 시선을 강제로 사로잡는 이른바 ‘피코크(Peacock·공작) 전략’이 확산되고 있다. 미디어랩사 인크로스에 따르면, 최근 광고 시장은 스마트폰 배너 등 익숙한 규격의 광고를 무의식적으로 외면하는 ‘배너 블라인드(Banner Blindness)’ 현상이 심화됐다. 이에 대응하기 위해 기업들은 규격을 파괴하는 크기와 화려한 영상미로 주목도를 높이는 방식을 택하고 있다.

마케팅 트렌드의 변화, 즉 광고 업계의 니즈가 제도 완화와 맞물리면서 디지털 옥외광고는 업계의 전략적 선택지로 자리 잡았다.

수익성은 ‘확실’, 광고효과 측정은 ‘난제’

삼성전자가 서울역에서 진행하는 ‘갤럭시Z폴드7∙Z플립7’ 초대형 미디어아트 디지털 옥외광고 모습 (사진=삼성전자)

디지털 옥외광고 소유주와 대행사·제작사 등 입장에서 이 시장은 수익성과 향후 시장성을 보장하는 매력적인 사업 모델이다. 전체 옥외광고 기준이긴 하나, 제작·대행 분야 매출은 전년 대비 각각 2.6%, 16.7% 성장했다.

반면, 광고주 입장에서는 명확한 투자 대비 광고효과 측정이 여전한 과제다. 클릭 수와 전환율이 데이터로 입증되는 온라인 광고와 달리, 옥외광고는 유동 인구를 기반으로 효과를 추산하는 수준에 머물러 있다.

광고 업계 관계자는 “기술적으로 유동 인구 파악은 가능하지만, 실제 보행자가 광고를 얼마나 주목했는지(Attention)나 상호작용(Engagement)을 했는지 측정할 정확한 지표는 부족하다”며 “현재는 퍼포먼스 마케팅보다 브랜드 인지도를 제고하는 브랜딩 목적으로 주로 활용된다”고 말했다.

화려한 빛의 이면…‘빛 공해’ 민원과 향후 전망

광화문 거리. 화려한 만큼이나 빛 공해로 시민들이 불편을 겪을 수 있다.

도시 미관의 화려함 뒤에는 ‘빛 공해’라는 부작용도 뒤따른다. 주목도 경쟁으로 인한 광고 전략이 새롭게 뜨기 시작하면서 일부 시민들이 밝은 빛에 불편을 겪는 사례가 나오고 있다.

서울시 종로구청 관계자는 “디지털 전광판과 관련해 접수되는 민원의 대다수는 빛 공해에 관한 내용”이라고 설명했다. 다만 관련 민원을 접수한 뒤 조도·휘도를 재측정하면 보통 허가 기준을 넘어서지 않는다고 한다. 또 절대적인 민원 건수는 현수막이나 입간판 등 기존 광고물 비중이 더 높은 것으로 파악됐다.

이런 우려에도 불구하고 디지털 옥외광고 시장의 확장세는 당분간 지속될 전망이다. 업계 에서는 단순한 양적 팽창을 넘어 AI 기술을 접목한 타깃 맞춤형 광고나 인터랙티브 콘텐츠 등 질적 고도화가 진행될 것으로 내다봤다.

광고 업계 관계자는 “이미 1, 2기 구역 지정을 통해 시장성을 확인한 업계에서는 향후 3기 지정 계획까지 내다보고 사업을 준비하는 추세”라고 업계 분위기를 설명했다.

결국 옥외광고는 단순한 ‘간판’의 영역을 넘어, 디지털 기술과 결합한 거대한 산업 생태계로 진화하는 모양새다.

차병준 한국옥외광고센터장은 “최근 디지털 옥외광고의 매력도가 높아지면서 대기업과 글로벌 광고주가 눈을 돌리고 있다”며 “성공적인 디지털 전환을 통해 옥외광고 시장의 생태계가 완전히 재편되는 시점”이라고 말했다.