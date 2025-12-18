네이버·카카오 본사 ‘폭발물 설치’ 협박…전 직원 대피·재택근무

카카오에 이어 네이버 본사에도 폭발물을 설치했다는 협박 신고가 접수되면서 임직원들이 긴급 대피하고 재택근무로 전환하는 소동이 벌어졌다. 경찰과 소방당국이 즉각 수색에 나섰지만 현재까지 실제 폭발물은 발견되지 않았다.

18일 경찰 등에 따르면 이날 오전 고객센터를 통해 네이버 본사에 폭발물을 설치했다는 내용의 글이 게시됐다. 신고를 접수한 경찰은 곧바로 현장 대응에 나서 네이버 사옥에 인력을 투입했다. 네이버 측은 근무 형태와 관계없이 전사 원격근무를 권고한다고 직원들에게 안내했다.

카카오 고객센터 게시판에도 지난 17일 저녁과 오늘 오전에 제주 영평동 본사와 판교 아지트를 폭파하겠다는 글이 게시됐다.

관련기사

네이버 카카오

경찰 측에 따르면 약 2시간가량의 점검 끝에 폭발물이나 위험 물질은 발견되지 않았다. 카카오는 제주도 본사 직원 안전을 고려해 당일 근무를 재택근무로 전환했다. 판교 아지트에 근무하는 직원들은 정상 출근했다.

경찰은 이번 협박 글이 최근 반복적으로 게시된 글과 유사한 점에 주목하고 있다. 글 작성자는 자신을 미성년자라고 주장했지만, 경찰은 명의 도용 가능성이 높다고 보고 실제 작성자를 특정하기 위한 수사에 착수했다. IP 추적과 함께 게시 경로, 유사 협박 사례와의 연관성 등을 종합적으로 들여다보고 있다.