CJ메조미디어, ‘2025 대한민국 디지털광고대상’ 등 6관왕 달성

CJ메조미디어가 ‘2025 대한민국 디지털광고대상’을 포함해 올해 열린 주요 광고·미디어 시상식에서 총 6개의 상을 받았다고 15일 밝혔다.

이번 수상은 광고주의 경영 목표에 맞춰 최적화하는 데이터·AI 기반 통합 미디어 솔루션 역량과 차별화된 운영 전문성이 만들어낸 성과다.

CJ메조미디어는 한국디지털광고협회 주관 ‘2025 대한민국 디지털광고대상’에서 한국토지주택공사의 ‘공공의 가치를 짓다’ 캠페인으로 공공PR 부문 금상을 4년 연속 수상했다.

이 캠페인은 취업난과 주거 불안을 겪는 청년층에게 공공주택이 삶의 안정과 미래의 기반이 된다는 메시지를 전달하기 위해 기획됐다.

회사는 핵심 타겟인 2030세대의 미디어 이용 행태를 정교하게 분석해 유튜브·티빙·넷플릭스 등 온라인동영상서비스(OTT)를 연계한 통합 미디어 전략을 수립했다. 그 결과, 영상 조회수와 클릭 수는 목표치를 각각 227%, 182% 초과 달성했으며 긍정 여론은 18%p(53%→71%) 상승했다.

구글 주최 ‘2025 에이전시 엑셀런스 어워즈’에서는 고가치 잠재 고객 발굴 및 매출 연계 성과가 탁월한 파트너에게 수여하는 ‘리드 생성’ 부문을 수상하며 2년 연속 수상 기록을 달성했다.

메타 주최 ‘메타 에이전시 퍼스트 어워즈 2025’에서는 혁신적인 협업 사례를 창출한 파트너에게 주어지는 ‘게임 체인저’ 부문을 수상하며 2년 연속 수상 기록을 세웠다.

네이버가 주최하는 ‘2025 네이버 파트너 어워즈’에서는 ‘크로스 서비스 시너지’ 부문을 수상했다. 이 상은 소비자의 디지털 여정에 맞춰 검색, 쇼핑, 동영상 등 네이버의 다양한 서비스를 유기적으로 결합해 최적의 통합 마케팅을 구현한 파트너사에게 수여된다.

크리테오 주최 ‘2025 크리테오 에이전시 어워즈’에서는 신규 매출 창출과 미래 성장 가능성 확보에 기여한 파트너에게 수여되는 ‘프론티어 리더 오브 더 이어’와 차별화된 전략과 실행력으로 뛰어난 성과를 달성한 우수 프로젝트에 주어지는 ‘프로젝트 리드 오브 더 이어’를 동시에 수상하며 3년 연속 본상 수상을 기록했다.

백승록 CJ메조미디어 대표는 “최신 AI 솔루션을 단순 활용하는 것이 아니라 미디어의 경계를 넘어 광고주의 경영 목표에 최적화시키는 전문성이 만든 결과”라며 “데이터 기반의 인사이트와 AI 기반 혁신 역량을 바탕으로 광고주의 성공을 위한 최고의 파트너가 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.