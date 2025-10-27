CJ메조미디어, 애드아시아 2025에 한국 대표 공식 연사로 초청받아

CJ메조미디어가 아시아 최고 권위의 국제 광고 마케팅 행사 ‘애드아시아 2025’에 한국 광고회사 대표 공식 연사로 초청받아 자사 AI 광고솔루션의 성과를 발표했다.

‘애드아시아 2025’는 지난 10월24일부터 사흘간 중국 베이징에서 개최됐으며, 전 세계 20개국 이상의 광고 마케팅 리더와 AI 전문가가 참가해 AI가 주도하는 광고 산업의 혁신 방향과 글로벌 트렌드를 논의했다.

발표를 맡은 백승록 대표이사는 10월25 메인 컨퍼런스 세션에서 ‘AI에서 AX로: 기술을 넘어 경험을 디자인하라’를 주제로 발표를 진행했으며, 자체 개발한 AI 광고솔루션을 통한 성과 창출 사례를 전 세계 광고·마케팅·AI 전문가들에게 공유했다.

관련기사

CJ메조미디어는 지난해부터 빅데이터 분석과 머신러닝 기반 기술을 활용한 AI 광고솔루션 개발에 집중하고 있으며, 광고 효율 최적화 및 성과 극대화를 위한 고도화에 지속적인 투자를 이어가고 있다. 특히 22개 업종, 200여 개 광고상품 데이터를 학습한 AI 기반의 자동 예산 분배 솔루션 ‘AX 버짓 옵티마이저’, 구글 메타 네이버 카카오 등 주요 미디어가 연동된 AI 기반 통합 광고 운영 솔루션 ‘애들리(adly)’, 1천700여 광고주의 13만 건 이상의 캠페인 데이터를 학습한 디지털광고 전문 AI 에이전트 ’앤써(AnXer)’를 통해 실제 광고주의 광고 캠페인에서 광고 투자 대비 수익률(ROAS) 향상, 데이터 분석 시간 단축, 데이터 기반 의사결정 지원 등 실질적인 성과를 창출하고 있다.

백승록 CJ메조미디어 대표이사는 “아시아를 대표하는 최고 권위의 국제 행사인 애드아시아에 한국 광고계를 대표해 공식 연사로 초청받게 되어 매우 영광스럽다”며 “이번 발표를 통해 CJ메조미디어가 축적해 온 데이터와 AI 기술 경쟁력을 국제사회에 명확히 알리고, 자사 AI 광고솔루션의 글로벌 시장 진출 가능성을 타진할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.