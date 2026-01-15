쿠쿠, 신세계百 센텀시티점 팝업 열어

쿠쿠는 새해를 맞아 16일부터 22일까지 신세계백화점 센텀시티점 지하 1층 행사장에서 '해피 뉴 아이템' 팝업스토어를 연다고 15일 밝혔다.

쿠쿠는 ▲저당밥솥부터 ▲음식물처리기 ▲무선청소기 ▲에어프라이어 ▲커피머신 ▲두유제조기 ▲김치냉장고 ▲냉동고 등 미식가전 및 청정가전 라인업을 선보인다.

쿠쿠 신세계 센텀시티점서 체험형 팝업 운영 (사진=쿠쿠)

에코웨일 6세대 음식물처리기는 팝업 단독 특가에 제공한다. 쿠쿠의 청소기 라인업 '파워클론' 전용 체험존도 마련된다.

이번 행사에서는 30만원, 60만원, 100만원 구매 시 각각 2만원, 4만원, 10만원 상품권을 증정한다. 구매 품목별 사은품도 마련했다. 밥솥은 패킹, 음식물처리기는 탈취 필터, 냉동고는 구강 세정기, 커피머신은 원두 등을 제공한다.