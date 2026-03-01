[MWC26 개막 D-1] AI 넘어 우주 향하는 통신 인프라·서비스

[바르셀로나(스페인)=박수형 기자] 이동통신망이 AI 기반으로 지능형 모바일 네트워크로 진화했다. 각종 AI 서비스가 작동할 수 있도록 새로운 통신 방식을 더하고 폭증하는 트래픽을 처리하기 위한 AI 인프라 역할이 더해지고 있다. 나아가 지상에 넓게 퍼진 네트워크는 하늘 높이 올라 우주 통신망으로 거듭나기 시작했다.

2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 개막을 앞둔 MWC26에서 다뤄질 이야기다.

지난 2006년부터 시작, 바르셀로나에서만 스무 번째 열리는 MWC는 두 손에서 본격적인 인터넷 서비스를 가능케 한 LTE 시대를 열었고, 스마트폰을 확산시키며 디지털 경제와 사회, 문화를 확 바꿨다.

5G 시대에 접어들며 통신의 대상이 사람뿐만이 아니라 사물로 확대됐고, 더 이상 통신은 모바일에 머무르지 않는다며 주최 측인 GSMA는 행사의 과거 명칭인 ‘모바일월드콩그레스’도 지난 2019년부터 공식적으로 폐기했다.

그런 MWC는 단순한 연결에서 디지털 경제로 논의를 넓힌 뒤 AI와 우주 시대를 향하고 있다.

MWC26 개막을 앞둔 피라그란비아

특히 올해 열리는 MWC26은 AI를 위한 네트워크, 그리고 네트워크를 위한 AI와 함께 위성을 내세운 우주 통신망에 대한 논의가 본격적으로 열린다. 지난해 MWC25에서 AI 연사가 대거 키노트에 등장했다면 올해는 스페이스X, 유럽우주국(ESA)을 비롯한 위성통신 회사들의 인사가 주를 이룰 예정이다.

단순히 최근 확산하는 저궤도 위성통신이나 기존 정지궤도 위성통신을 논하는 데 그치지 않는다. MWC26은 향후에 지상망과 위성통신 등을 일컫는 비지상망(NTN)의 연동과 통합, 디지털 격차 해소 활용에 대한 실질적인 논의 시작점으로 기록될 전망이다.

GSMA 이사회와 정책 논의 자리에서 올해는 위성통신이 주요 의제로 포함됐다. 위성통신 논의가 처음은 아니지만 중요도가 격상됐다. GSMA 정책개발그룹(PG) 회의는 MWC 개막 이틀 전인 27일(현지시간) 오전부터 시작됐는데 망 이용대가와 같은 네트워크 투자 공동 분담과 스팸, 피싱 방지와 같은 기존 의제와 함께 올해는 위성통신 논의가 다뤄진 것으로 전해진다.

관련기사

아울러 전시 부스에서도 위성통신의 위치는 격상됐다. 2~3년 전부터 스페이스X는 MWC 전시관 밖 외부 공간에 위성 안테나 차량을 세워두는 수준이었는데 올해는 GSMA가 뉴프론티어존을 마련하고 위성통신 관련 기업을 대거 모이게 했다. 또 GSMA 파빌리온을 비롯해 글로벌 각국 통신사 전시 부스에서도 위성통신 서비스가 공개될 예정이다.

뉴프론티어존에서는 NTN과 함께 양자, 피지컬AI(엠바디드AI) 주제도 함께 다뤄진다. GSMA가 꼽은 통신 산업의 주요 미래 기술을 함께 다룬 것이다. 세 가지 기술이 각기 달라보일 수 있지만 위성을 통한 각각의 AI 서비스 모델에 보안을 더한 통신 서비스 제공이란 점을 고려하면 모두 궤를 같이하는 기술이다.