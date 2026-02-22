엠바디드AI·양자·NTN, MWC서 부상하는 새 키워드

지난 20년간 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC가 글로벌 커넥티비티 생태계 구축에서 물리적 세계와 디지털 세계가 만나는 범산업 혁신 플랫폼으로 성장했다고 자평했다. 올해 전시에서는 ‘뉴프론티어스존’을 강조하며 엠바디드 AI, 양자기술, 비지상 네트워크(NTN)을 주요 특징으로 꼽았다.

21일(현지시간) MWC 주최 측은 GSMA에 따르면, MWC 바르셀로나는 미래를 예측하는 기능에서 실제로 물리적으로 구현하는 고도의 브랜드 실험실로 성장을 꾀했다.

GSMA가 정의하는 ‘IQ 시대(The IQ Era)’에 맞닿아 있는 진화로, “기술을 위한 기술이 아니라 글로벌 과제를 해결하기 위한 지능의 전략적인 적용의 의미한다”고 설명했다.

다표 사례로 엠바디드 AI(Embodied AI)가 꼽힌다. 여러 AI 기술 논의장에서 피지컬AI로 불린 기술로, 더 이상 소프트웨어 코드에만 머물지 않고 AI가 물리적인 형태를 갖추고 있다는 뜻이다. 즉 AI란 디지털 도구가 기계, 드론, 자동차와 같은 물리적 파트너로 전환이 이뤄지고 있는 점을 MWC에서 제시한다는 구상이다.

사진 _ MWC 바르셀로나

양자 기술은 보안 암호화와 네트워크 전반의 실시간 트래픽 최적화에 이르는, 미래 지디털 사회에서 방대한 기회를 창출하는 핵심적인 역할로 제시됐다.

비지상 네트워크(NTN)는 대표적으로 위성 기술이 꼽힌다. 위성 기술과 지상 모바일 연결의 통합을 탐구하며, 서비스가 부족한 지역의 디지털 격차를 해소하고 끊김 없는 글로벌 커버리지를 보장한다. 이를 통해 기존에 도달하기 어려웠던 시장에서도 글로벌 브랜드 확장이 가능해진다.

이밖에 실물 크기의 모셔널 디지털 트윈이 MWC에서 강조될 예정이다. 피라그란비아 2홀 인근에 위치한 입구에서 공항을 본따 3D 라이다와 공간 AI(Spatial AI)를 활용해 승객 이동을 익명으로 추적하고, 대기열을 관리하며, 터미널 운영을 실시간으로 최적화하는 기술을 선보일 예정이다.