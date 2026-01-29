쿠쿠, 사회복지공동모금회에 성금 5천만원 기탁

쿠쿠는 새해를 맞아 사랑의열매 사회복지공동모금회에 '2026년 희망나눔 이웃돕기' 성금 5천만원을 기탁했다고 29일 밝혔다.

쿠쿠는 지난 28일 KBS를 통해 복지 사각지대에 놓인 저소득층을 지원하고자 마련한 기부금을 사랑의열매 사회복지공동모금회에 전달했다.

(사진=쿠쿠)

이번 성금은 쿠쿠 사회복지재단을 비롯해 쿠쿠홀딩스, 쿠쿠전자, 쿠쿠홈시스 임직원이 뜻을 모아 조성한 것으로, 기업과 구성원이 함께하는 사회공헌의 의미를 더했다.

관련기사

기부금은 저소득층 및 취약계층을 위한 사회복지 서비스 지원 사업에 활용될 예정이다. 쿠쿠는 10년 넘게 매년 KBS를 통해 누적 5억원을 기부했다.

쿠쿠 관계자는 "앞으로도 ESG 가치 실현과 지속가능한 나눔 활동을 통해 사회적 가치를 창출하는 기업으로서 역할을 다하겠다"고 말했다.