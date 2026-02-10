쿠쿠, '기업자격 정부인정제' 운영 기업 선정

쿠쿠는 고용노동부 산하 한국산업인력공단이 주관하는 '기업자격 정부인정제' 운영 기업으로 선정됐다고 10일 밝혔다.

쿠쿠는 음식물 처리기와 로봇청소기 2개 종목에서 기업자격 정부인정제 사업주 자격을 획득했다. 해당 자격 검정에 합격한 기술자들은 공신력 있는 사후관리 서비스(AS) 역량을 인정받는다.

쿠쿠가 '기업자격 정부인정제' 운영 기업으로 선정됐다. (사진=쿠쿠)

기업자격 정부인정제는 기업이 소속 근로자의 직무능력 향상을 위해 자체적으로 운영하는 직무 자격제도에 대해, 한국산업인력공단이 평가 체계의 완성도, 평가 결과의 객관성, 운영 성과 등을 종합적으로 심사해 공신력을 부여하는 제도다.

검정 방법 적합성, 종목의 직무 연관성 등을 기준으로 인증이 부여된다. 현재까지 총 76개 기업이 제도 운영 기업으로 인정받았다.

쿠쿠는 작년 7월부터 자사 스토어 현장 AS 기사 직무 능력 향상을 목표로 음식물 처리기 및 로봇청소기 제품에 특화된 자격 과정을 자체 개발해 운영해왔다.

해당 과정은 필기와 실기 평가를 통해 기사들의 실제 AS 역량을 객관적으로 검증한다. 자격 취득자에게는 승진, 승급, 보상 등에서 우대하는 사후관리 체계도 함께 마련했다.

자격 종목과 검정 방법, 합격 기준 등을 명확히 정립하고, 운영에 필요한 인력과 재원도 안정적으로 확보해 제도의 지속 가능성까지 강화한 점이 높은 평가를 받았다.

쿠쿠 관계자는 "음식물 처리기와 로봇청소기 AS 서비스 역량을 정부로부터 공식 인정받았다"며 "앞으로도 우수한 AS 전문가를 체계적으로 육성하고 다양한 가전 제품군에 대한 자격 과정을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 쿠쿠는 가전 업계 최다 수준인 126개 직영 서비스센터를 포함해 전국 180여 개에 달하는 서비스 조직망을 운영 중이다.