코스피, 사상 첫 6000선 마감…시총 5000조원 돌파

코스피 지수가 사상 처음으로 6000을 상회하면서 거래를 마쳤다.

코스피 지수는 25일 전 거래일 대비 1.91% 오른 6083.86으로 마감했다.

이날 장 초반부터 6000을 넘었던 코스피는 장중 최고가 6144.71을 찍으며 투자자 기대심리를 높였다.

코스피 지수가 6000을 돌파하면서 유가증권 시장 전체 시가총액도 5000조원을 돌파했다. 한국거래소에 따르면 이날 마감가 기준으로 시가총액은 5016조원이다. 코스피 지수가 5000대였던 전 거래일 시가총액은 4922조원 수준이었다.

25일 코스피 지수가 사상 처음올 6000을 넘어서 마감했다. 사진은 서울 여의도 KB국민은행 딜링룸 전경.(사진=KB국민은행)

유가증권 시장 지수는 지난 9일부터 10거래일 연속 코스피 지수가 장중 최고치를 갈아 치우면서, 1년 전(52주) 최고가 대비 이날 최고가를 비교하면 코스피 지수 상승률은 168.94%로 집계됐다.

이날 원·달러 환율은 큰 폭 하락했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 13.1원 하락한 1429.4원으로 나타났다.