민희진 "나와 뉴진스 있어야할 곳은 무대...모든 분쟁 끝내자"

민희진 전 어도어 대표가 하이브를 상대로 진행 중인 모든 민형사 소송을 즉각 중단하고 분쟁을 종결하자고 공식 제안했다. 승소로 받게 될 256억원을 포기하는 대신, 뉴진스 멤버와 관련자, 팬덤을 둘러싼 모든 고소·고발을 종료하자는 조건이다.

민 전 대표는 25일 서울 종로구 교원챌린지홀에서 기자회견을 열고 기자회견을 열고 “2024년 가처분 승소와 2025년 경찰 불송치, 그리고 2026년 1심 판결 승소에 이르기까지 긴 시간이었다”며 “법원은 ‘경영권 찬탈’, ‘탬퍼링’이라는 프레임이 허상임을 밝혀줬다”고 밝혔다.

이어 “승소의 대가로 얻게 될 256억원을 다른 가치와 바꾸기로 결정했다”며 “256억 원을 내려놓는 대신, 현재 진행 중인 모든 민형사 소송을 즉각 멈추고 모든 분쟁을 종결하길 제안한다”고 말했다.

민희진 전 어도어 대표 (사진=뉴시스)

이번 제안에는 자신뿐 아니라 뉴진스 멤버, 외주 파트너사, 전 어도어 직원, 팬덤을 향한 모든 고소·고발 종료까지 포함된다고 설명했다. 그는 “이 모든 소송 분쟁이 종료돼야 아티스트와 그 가족, 팬덤에 더 이상의 무분별한 잡음이 발생하지 않을 것”이라고 강조했다.

민 전 대표는 “행복하게 무대에 있어야 할 다섯 멤버가 누군가는 무대 위에, 누군가는 법정 위에 서야 하는 현실을 더는 지켜볼 수 없다”면서 “저와 하이브가 있어야 할 곳은 법정이 아니라 창작의 무대”라고 했다.

특히 하이브와 방시혁 의장을 향해 “이제 법정이 아닌 창작의 자리에서 만나자”며 “엔터 산업의 리스크를 해소하고 화합을 선택하는 것이 주주와 팬들을 위한 가장 현명한 경영 판단”이라고 밝혔다.

민 전 대표는 이날 “이제 ‘전 어도어 대표’라는 꼬리표를 떼고 ‘오케이 레코즈 대표’로서 새로운 길을 걷겠다”며 “K-팝 산업을 대표할 새로운 아티스트 육성과 새로운 방향성의 비즈니스에 에너지를 쏟겠다”고 말했다.

관련기사

그러면서 “오늘 제 진심이 전해져 K-팝 산업 전체가 다시 건강하게 숨 쉴 수 있는 전환점이 되길 소망한다"고 덧붙였다.

이번 민 전 대표 제안에 하이브 측은 "공식 입장은 없다"고 밝혔다.