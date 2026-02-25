쏘카, 지난해 영업익 232억원...흑자 전환

쏘카(대표 박재욱)가 지난해 연결 기준 영업이익 232억 원을 기록하며 흑자로 전환했다고 25일 밝혔다. 지난해 4분기까지 6개 분기 연속 영업흑자를 이어갔다.

2025년 연간 매출액은 전년 대비 9.0% 증가한 4707억 원을 기록했다. 매출총이익은 1020억 원으로 전년 대비 26.7% 성장했으며, 영업이익은 전년 대비 330억 원 개선된 232억 원을 달성하며 수익성을 끌어올렸다.

수익성 개선의 핵심은 ‘쏘카 2.0’ 전략에 따른 차량 생애주기 이익(LTV) 극대화다. 데이터 기반 수요 예측과 카셰어링과 쏘카플랜간 차량 운영을 최적화한 결과, 차량 1대당 생애주기 매출총이익(2024년~2025년)은 ‘쏘카 2.0’ 도입 이전(2022년~2023년) 대비 약 40% 상승한 1420만 원을 기록했다. 연간 가동률 역시 전년 대비 3.1%p 개선된 37.8%를 나타내며 운영 효율성을 증명했다.

지난해 4분기 영업이익은 132억 원으로 2024년 동기(30억 원) 대비 4배 이상의 성장세를 보이며 연간 흑자 달성을 견인했다. 이는 연말 수요에 최적화된 차량 배치와 간접비 효율화를 통해 수익성을 극대화한 결과다.

쏘카 BI

2025년 연간 조정 당기순이익은 64억 원으로, 자회사 손상차손 등 일회성으로 인식된 비용(248억 원) 을 제외하면 실질적인 흑자 전환에 성공했다.

쏘카는 올해 카셰어링 본업의 경쟁력을 공고히 하고 운영 혁신을 가속화하는 한편 미래 성장 준비에도 박차를 가한다. 단기 카셰어링, 쏘카플랜, 시승하기 등 각각의 카셰어링 비즈니스 모델을 고도화해 서비스 전반의 경쟁력을 강화하고, AI 기술을 내부 운영 프로세스와 고객 접점 전반에 적용해 운영 효율을 혁신해 나갈 계획이다. 또, 축적된 주행 데이터를 기반으로 자율주행 기술 상용화를 위한 데이터 플라이휠을 구축하며 중장기 성장 동력을 확보할 방침이다.

쏘카 4분기 및 연간 재무실적 요약

박재욱 쏘카 대표는 “2025년은 본업 중심의 체질 개선을 통해 쏘카의 구조적 흑자 역량을 증명한 해”라며, “올해는 AI 기반 운영 혁신과 미래 모빌리티 기술 투자를 통해 기업가치를 한 단계 더 높이겠다”고 밝혔다.