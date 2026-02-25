이시하 음저협 신임 회장 취임…"외형 아닌 창작자 삶 바꾸겠다"

한국음악저작권협회 제25대 회장으로 취임한 이시하 회장이 향후 4년간 협회 운영 방향을 ‘창작자 중심’으로 재설계하겠다고 25일 밝혔다.

이 회장은 우선 징수 규모 확대 경쟁을 넘어 한국 음악 작가들의 실질 소득을 끌어올리는 데 초점을 맞추겠다는 구상이다. 그는 외형적 수치가 아니라 실제로 창작자의 통장에 찍히는 금액을 기준으로 성과를 판단하겠다고 강조했다.

AI 확산에 대한 대응도 주요 과제 중 하나로 제시했다. 위기 담론에 머무르지 않고, 음악 작가와 인공지능이 공존할 수 있는 보상 체계를 제도화하겠다는 방침이다. 기술 발전 흐름을 막는 대신, 정당한 권리 보장과 보상 구조를 구축해 질서를 만들겠다는 접근이다.

해외 저작권료 역유입 확대도 핵심 공약이다. 글로벌 징수 네트워크를 강화하고 권리 보호 체계를 재정비해 해외에서 한국으로 들어오는 저작권료를 2배 수준으로 늘리겠다는 목표를 제시했다. K팝을 비롯한 한국 음악의 세계적 확산 흐름을 권리 수익으로 연결하는 구조를 강화하겠다는 의미다.

창작자 복지 제도 역시 전면 재설계를 예고했다. 체감 가능한 복지 시스템을 통해 창작자가 안정적으로 활동할 수 있는 환경을 조성하겠다는 설명이다.

이 회장은 “숫자를 키우는 협회가 아니라 창작자의 삶을 바꾸는 협회가 되겠다”며 “4년 안에 결과로 증명하겠다”고 밝혔다.

이시하 회장은 보컬리스트 김혁건과 함께 활동해 온 그룹 더 크로스의 멤버로, ‘Don’t Cry’, ‘당신을 위하여’ 등으로 이름을 알렸다. 세종대학교 산업대학원 교수로 후학을 양성해 왔으며, 앞으로 4년간은 음악 활동을 잠시 내려놓고 협회 운영에 전념할 계획이다.