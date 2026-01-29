음저협, 2026년 정회원 발표… 데이식스 영케이·아이들 우기 등 30명 승격

사단법인 한국음악저작권협회(회장 추가열, 음저협)가 공식 홈페이지를 통해 2026년도 정회원 승격자 30명의 명단을 29일 공개했다.

음저협은 국내 음악 창작자의 저작재산권을 신탁·관리하는 기관으로, 매년 협회 규정에 따라 준회원 가운데 입회 기간과 저작권료 실적 등을 종합적으로 고려해 정회원 승격자를 선정한다. 대중음악, 동요, 종교, 순수 음악 등 전 장르가 대상이다.

올해 명단에는 데이식스 영케이(YOUNG K·강영현), (여자)아이들의 우기(송우기), 싱어송라이터 스텔라장(장성은), 방송인 겸 뮤지션 배철수 등 대중성과 창작 역량을 겸비한 인물들이 포함됐다.

2026년도 정회원 승격자(가나다순)

영케이는 팀의 대표곡 ‘예뻤어’, ‘한 페이지가 될 수 있게’, ‘Welcome to the Show’ 등을 작사·작곡하며 밴드 음악의 대중화에 기여한 바 있다. 우기는 ‘Last Forever’, ‘Neverland’, ‘All Night’ 등 다수의 곡에 참여하며, 그룹 내 창작 역량을 입증해왔다.

스텔라장은 자신의 곡뿐 아니라 방탄소년단, 투모로우바이투게더 등 다양한 아티스트의 작품에 참여해왔다. 배철수는 송골매 시절 ‘빗물’, ‘모여라’ 등의 작사·작곡자로 활동하며 록 음악의 대중화에 앞장섰고, 오랜 기간 라디오 DJ로도 활약해 왔다.

이외에도 뉴진스의 ‘Hype Boy’, ‘OMG’, ‘Super Shy’ 작사가 GIGI(김현지), 세븐틴·스트레이 키즈·NCT DREAM 곡 작업에 참여한 한원탁, KAKO(이유진), GHSTLOOP(김민수), JUNNY(김형준), MILLENNIUM(최래성) 등 젊은 작가들이 대거 승격됐다.

중견 작가로는 ASTROZ(손영진), 빅싼초(김태호), 강화성이 이름을 올렸다. 이들은 각각 아이즈원 ‘환상동화’, 아이들 ‘LATATA’, 나얼 ‘바람기억’ 등 다수 히트곡의 작사·작곡·편곡자로 활동해왔다.

또한, 동요 작가 오남훈, 종교 음악 작가 이혁진, 순수 음악 작가 김은수도 승격 명단에 포함돼 비대중 음악 분야 창작자들에게도 의미 있는 사례가 됐다.

이번 명단에는 장범준, 권정열, 선우정아 등 과거 정회원으로 활동했다가 재승격된 작가들도 포함됐다.

음저협은 “정회원 승격은 단순한 자격 변경을 넘어, 창작자로서의 지속적인 활동과 성과가 만들어낸 결실”이라며 “이번에 승격된 창작자들이 앞으로도 다양한 작품 활동을 통해 국내 음악 산업의 발전과 K-POP의 위상 제고에 기여하길 기대한다”고 밝혔다.