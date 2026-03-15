과기정통부, 앤트로픽과 MOU 추진…오픈AI 일변도 AI 협력 다각화

오픈AI에 집중됐던 정부의 글로벌 인공지능(AI) 기업 협력 구도가 앤트로픽으로 확대될 예정이다.

15일 정부와 업계에 따르면 과학기술정보통신부는 생성형 AI 모델 '클로드'를 개발한 앤트로픽과 양해각서(MOU) 체결 등 공식 협력 방안을 검토하고 있다.

이번 논의는 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 지난달 인도 뉴델리에서 열린 '2026 AI 영향 정상회의'에서 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)와 면담한 것을 계기로 시작됐다. 당시 배 부총리는 앤트로픽의 서울 사무소 개설 일정과 협력 방향을 논의하고, 클로드 코드 등장 이후 달라진 서비스형 소프트웨어(SaaS) 시장 변화에 대해서도 의견을 나눴다.

다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)가 20일 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 발언하고 있다. 2026.1.20 (사진=뉴스1)

앤트로픽이 AI 안전 개발에 방점을 둔 기업이라는 점도 정부의 협력 추진 배경으로 꼽힌다. 영국 AI안전연구소와 한국 AI안전연구소 간 협력 체계를 활용해 공공 서비스 AI 안전성을 앤트로픽과 함께 검토하는 방안도 논의 중이다.

앤트로픽은 올해 초부터 한국 사무소를 거점으로 국내 사업을 본격화할 계획이었다. 이를 위해 작년 하반기 한국 법인인 '앤트로픽코리아 유한회사'를 세우고, 서울 강남구 강남파이낸스센터(GFC)에 사무실도 마련했다. 지사장 인선이 진행 중이어서 정부와의 공식 협력 체결은 지연되는 상황이다.

그동안 과기정통부의 글로벌 AI 협력은 오픈AI 중심으로 추진됐다. 정부는 지난해 샘 올트먼 CEO 방한 시 MOU를 체결하고, AI 인재 양성·공공 부문 AI 전환·대규모 데이터센터 구축 프로젝트 '스타게이트' 협력 등을 진행 중이다.

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다만 국방·의료 등 민감 분야에선 정부가 지원 중인 '독자 AI 파운데이션 모델(독파모)' 우선 활용 방침은 유지된다. 정부는 글로벌 빅테크 협력 확대와 국내 소버린 AI 육성을 병행하는 투트랙 전략을 이어갈 방침이다.

아모데이 CEO는 지난해 10월 한국 사무소 설립 계획 발표를 통해 "아시아 AI 혁신의 최전선에 있는 한국에서 이미 클로드가 널리 활용되고 있다"며 "한국과의 파트너십은 선진 AI와 한국 기술 생태계가 만났을 때 가능한 것들을 보여줄 것"이라고 말했다.