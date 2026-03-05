앤트로픽, 오픈AI 정면 비판…"국방부 계약은 안전쇼"

다리오 아모데이 앤트로픽 공동 창업자 겸 최고경영자(CEO)가 최근 미국 국방부와 계약을 체결한 오픈AI를 강하게 비판했다.

테크크런치를 비롯한 외신들에 따르면 아모데이는 4일(현지시간) 임직원들에게 보낸 메모를 통해 “오픈AI와 국방부 간의 계약은 보여주기식 안전조치(safety theater)”라고 비판했다.

이 메모에서 그는 “오픈AI가 국방부 계약을 수용한 주된 이유는 직원들을 달래는 데 더 신경 썼기 때문이다”며 “반면 우리는 실제 악용을 막는 데 더 중점을 뒀다”고 주장했다.

아모데이가 오픈AI의 계약을 정면 비판한 것은 최근 불거진 갈등 때문이다.

지난 주 앤트로픽과 국방부는 AI 기술 무제한 사용 문제를 놓고 정면 충돌했다. 앤트리픽 측이 자사 AI 기술을 대중 감시나 자율살상 무기에 활용해선 안 된다고 주장하면서 국방부와 강하게 맞섰다.

그러자 미국 국방부는 앤트로픽을 ‘공급망 위험(Supply Chain Risk)’ 기업으로 지정하면서 사실상 방산 시장 퇴출 조치를 내렸다.

국방부는 대신 오픈AI와 국방 AI 기술 공급 계약을 맺었다. 계약 체결 직후 샘 알트먼 오픈AI CEO는 “새로운 국방 계약에 앤트로픽이 주장해 온 것과 같은 레드라인(금지 기준)을 보호 장치로 포함하겠다”고 밝혔다.

아모데이는 "오픈AI의 메시지는 완전히 거짓말(straight up lies)"이라면서 "알트먼은 자신을 ‘평화를 중재하고 거래를 성사시키는 사람’으로 거짓 포장하고 있다”고 비판했다.

테크크런치는 이 같은 소식을 전해주면서 “아모데이가 단순히 감정적인 반응을 보이고 있는 것은 아닐 수도 있다”고 분석했다.

앤트로픽은 미국 국방부에 자사 AI를 ‘모든 합법적 용도(any lawful use)’에만 사용하도록 하라고 요구했다. 반면 오픈AI는 블로그 게시글에서 “AI 시스템을 ‘모든 합법적 목적(all lawful purposes)’ 사용할 수 있도록 허용한다”고 밝혔다.

오픈AI는 “전쟁부와 협상하면서 국내 감시에 우리 기술을 사용하는 것은 불법이며, 따라서 그 목적으로는 사용하지 않도록 해 달라고 분명히 했다”고 강조했다. 또 “그것이 ‘법적 사용 범위에 포함되지 않는다는 점이 계약서에 명확히 명시되도록 했다”고 덧붙였다.

반면 비판자들은 법은 바뀔 수 있으며, 지금은 불법으로 간주되는 것이 앞으로는 허용될 수도 있다고 지적해 왔다.