코스피 9% 반등…개인돈 1조8천억원 몰렸다

'야수의 심장'을 가진 개인투자자가 유가증권 시장에 1조 8000억여원을 순매수하면서 코스피가 9% 반등했다.

5일 코스피 지수는 전 거래일 대비 9.63% 상승한 5583.90으로 거래를 마감했다. 장중 코스피 지수는 5715.30까지 오르면서 12%가량 급등하기도 했다.

코스닥 지수도 폭등했다. 코스닥 지수는 전 거래일 대비 14.10% 오른 1116.41로 1000선을 회복했다. 코스닥 지수도 장중 14.9% 가량 상승했다.

26일 서울 중구 신한은행 딜링룸 전경.(사진=신한은행)

이날 코스피 시장은 개인투자자의 순매수가 컸다. 코스피 시장서 개인은 1조 7919억원 순매수했다.

코스닥 시장서는 개인보다는 외국인과 기관투자자의 순매수가 주가 상승을 견인했다. 코스닥에서 외국인은 8319억원, 기관은 7417억원 순매수했다. 개인은 반대로 1조 5530억원 순매도했다.

코스피와 코스닥이 장 초반 크게 오르면서 동반 매수 사이드카가 발동되기도 했다.

관련기사

이 같은 반등 흐름에도 삼성전자는 20만원, SK하이닉스는 100만원을 탈환하지 못했다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래 대비 8.1원 떨어진 1468.1원에 마감했다.