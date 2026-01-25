마크애니, 해외 저작권 바우처 지원사업 수행기관 선정

마크애니는 한국저작권보호원의 ‘맞춤형 해외 저작권 바우처 지원사업’ 수행기관에 선정됐다고 25일 밝혔다.

이번 사업을 통해 마크애니는 해외 진출을 추진하는 국내 콘텐츠 기업과 개인 창작자를 대상으로 온라인 저작권 침해 모니터링과 저작물 보호 기술 도입을 지원할 예정이다.

마크애니의 주요 서비스인 ‘세이포러스(SaForus)’는 다양한 콘텐츠에 눈에 보이지 않는 비가시성 워터마크를 삽입, 저작권을 보호하는 솔루션이다. 여기에 AI 기반 이미지 유사도 분석과 글로벌 웹, SNS 크롤링 기술을 결합해 해외 웹사이트와 소셜미디어에 무단으로 게재된 저작물을 자동으로 탐색하고 유출 여부를 확인한다. 특히 워터마크 삽입부터 유출 콘텐츠 탐지, 크롤링된 이미지에서 워터마크를 추출해 유출자를 식별하는 단계까지 전 과정을 아우르는 풀서비스를 제공한다.

마크애니는 1999년 설립된 디지털 콘텐츠 보안 전문기업으로, 월트 디즈니와 워너 브라더스 등 할리우드 6대 메이저 스튜디오로부터 품질 인증을 획득하며 글로벌 시장에서 기술력과 신뢰성을 인정받아 왔다. 또 글로벌 AI 워터마크 기술 표준을 구축한 ‘콘텐츠 출처 및 진위 연합(C2PA)’의 멤버로 활동하며 우수한 보안 경쟁력을 확보했다.

마크애니 최고 대표는 “오랜 기간 축적해 온 연구개발과 실증 경험을 통해 워터마크 기술의 신뢰성을 입증해 왔으며, 국내외 다양한 산업 분야에서 기술 안정성과 우수성을 인정받아 왔다”며 “이번 사업을 통해 해외시장을 목표로 하는 국내 콘텐츠 저작권 보호를 실질적으로 지원하겠다”고 밝혔다.