마크애니, 직스테크놀로지와 MOU...AI CAD 보안 강화 나서

내부자 위험 관리(IRM) 전문 보안기업 마크애니는 인공지능(AI) 기반 설계 플랫폼 기업 직스테크놀로지와 업무협약(MOU)을 체결, 보안을 강화한 차세대 CAD 솔루션 개발에 나선다고 19일 밝혔다.

이번 협약은 마크애니의 'E-DRM(디지털 권한 관리)' 기술을 직스테크놀로지 AI CAD 솔루션인 직스캐드 AX(ZYXCAD AX)와 결합, 설계 데이터 유출을 막는 보안 중심 플랫폼 제공을 위한 것이다.

양사는 마크애니의 E-DRM 솔루션과 직스캐드 AX(ZYXCAD AX)를 연동하며, 비가시성 워터마크 기술을 통해 보안성과 업무 효율을 동시에 확보하는 CAD 기획 및 개발을 공동 추진한다. 또 암·복호화 및 사용자 권한 제어 기능이 강화된 직스캐드 AX(ZYXCAD AX) 고도화를 통해 설계 파일의 생성부터 출력까지 전 과정의 보안 통제력을 높인다.

관련기사

최고 마크애니 대표(오른쪽)와 직스테크놀로지 최종복 의장이 MOU를 체결하고 있다. (사진=마크애니)

마크애니 최고 대표는 “CAD 설계 데이터는 기업의 핵심 기술 자산”이라며 “AI 기반 CAD 기술과 E-DRM 및 비가시성 워터마크 기술을 결합해 설계 전 과정에서 신뢰할 수 있는 보안 환경을 제공하겠다”고 밝혔다. 직스테크놀로지 최종복 의장은 “AI 설계 환경이 고도화할수록 설계 데이터 보안은 필수 요소”라며 “이번 협력을 통해 직스캐드 AX(ZYXCAD AX)는 AI 기반 설계 혁신과 보안을 동시에 제공하는 차세대 CAD 플랫폼으로 자리매김할 것”이라고 말했다.

마크애니는 이번 협력을 계기로 설계 데이터 보안 요구가 높은 IT, 방산, 제조, 건설 시장에서의 경쟁력을 강화하고 인공지능과 보안이 통합된 플랫폼 전략을 본격화 내부자 위험 관리(IRM)기업으로서의 입지를 공고히 하겠다고 밝혔다.