마크애니, 인공지능산업협회 주관 100대 AI기업 선정

정보보안 및 인공지능(AI) 솔루션 전문 기업 마크애니(대표 최고, 최종욱)가 한국인공지능산업협회(AIIA)에서 주관한 ‘2026 이머징 AI+X 톱 100(2026 Emerging AI+X Top 100)’ 기업에 선정됐다고 14일 밝혔다.

‘이머징 AI+X 톱 100’은 AI 기술을 기반으로 미래 혁신을 주도할 100대 국내 유망 기업을 발굴하는 프로젝트다. 마크애니는 이번 선정 과정에서 보안 부문의 핵심 기업으로서 기술의 혁신성, 성장성, 그리고 산업 현장에서의 실질적인 활용 가치를 높게 평가받았다.

마크애니는 AI 기술이 전 산업에 확산함에 따라 발생하는 데이터 유출 및 오남용 문제를 해결하기 위해 AI 기반 보안 솔루션 라인업을 강화하고 있다. 특히 AI 기본법의 핵심인 ‘신뢰성 확보’와 ‘안전성 강화’에 대응하기 위해 ▲비가시성 워터마킹을 통한 데이터 추적 기술 ▲국제표준 C2PA(Contents Provenance and Authenticity)기반 기술 등을 제공하고 있다. 이는 기업과 기관이 법적 테두리 안에서 안전하게 AI를 도입하고 운영할 수 있도록 돕는 필수 인프라로 자리 잡고 있다.

'2026 이머징 AI+X 톱 100'에 선정된 기업들. (사진=마크애니)

올해 선정된 100대 기업에는 마크애니를 비롯해 각 분야의 AI 대표 주자들이 포함됐다. 마크애니는 이들 기업과의 협업 생태계를 넓히는 한편, AI 모델의 학습 데이터 보호와 결과물의 무단 유출 방지를 위한 보안 표준 정립에 앞장설 계획이다.

최고 마크애니 대표는 "AI 기본법 제정 등 AI 윤리와 안전에 대한 사회적 요구가 커지는 시점에 이번 ‘2026 이머징 AI+X 톱 100’에 선정돼 의미가 남다르다"며 "단순한 기술적 보안을 넘어, 기업들이 법규를 준수하며 지속 가능한 AI 환경을 구축할 수 있도록 '규제 대응형 AI 보안 솔루션' 보급에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.