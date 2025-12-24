마크애니, '2025 하이서울기업 페스티벌' 참여...'세이포러스' 전시 시선

정보보안 솔루션 전문기업 마크애니(대표 최고, 최종욱)가 23일 서울 코엑스 마곡 르웨스트 홀에서 열린 ‘2025 하이서울기업 페스티벌’에 참여했다. 회사는 이 행사에 자사의 콘텐츠 보안 기술 ‘세이포러스(SaForus)’를 소개, 시선을 모았다.

서울특별시와 서울경제진흥원(SBA)이 주관한 이번 행사는 우수한 기술력을 갖춘 하이서울기업들이 모여 비즈니스 성과를 공유했다. 마크애니는 비즈니스데이 세션에서 전용 홍보 부스를 운영, 눈에 보이지 않는 워터마크를 삽입해 디지털 콘텐츠의 저작권을 보호하고 유출 경로를 추적하는 ‘세이포러스’의 핵심 기능을 시연했다.

'세이포러스'는 이미지, 문서, 영상 등 다양한 디지털 자산에 육안으로 식별되지 않는 식별 정보를 삽입하는 비가시성 워터마크 기술이 적용된 제품이다. 콘텐츠 외관을 전혀 손상시키지 않으면서도 불법 복제나 무단 배포 시 강력한 추적 기능을 제공, 최근 중요성이 커진 기업의 지식재산권(IP) 보호 및 기밀 유지에 최적화된 솔루션으로 평가받고 있다.

2025 하이서울기업 페스티벌 마크애니 전시부스 전경 (사진=마크애니)

전시 현장에는 서울시 주요 관계자와 유관 기관 및 기업 임직원들을 대상으로 맞춤형 비즈니스 상담이 진행됐다. 특히 디지털 전환 가속화에 따라 데이터 보안 강화가 필요한 기업들에게서 세이포러스의 도입 및 기술 협력에 대한 높은 관심을 이끌어냈다.

마크애니 최고 대표는 “이번 페스티벌을 통해 하이서울기업으로서 우리의 혁신적인 워터마크 기술력을 다시 한번 입증할 수 있었다”며 “세이포러스를 통해 기업들이 소중한 콘텐츠 자산을 보다 안전하고 효율적으로 관리할 수 있도록 시장 공략을 강화해 나갈 것”이라고 강조했다.