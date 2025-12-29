마크애니 "내부자 정보 유출 비상…스크린 보안으로 막아야"

최근 국내의 한 대형 카드사에서 내부 직원들이 신규 카드 모집 실적을 올리기 위해 가맹점 대표자 수십만 명의 개인정보를 무단으로 유출한 사고가 발생해 기업의 내부 통제 보안에 비상이 걸렸다.

이번 사고는 해킹 등 외부 침투가 아니라 업무 권한을 가진 직원이 모니터 화면에 띄워진 개인정보를 휴대전화 카메라로 직접 촬영해 외부로 전달한 전형적인 ‘내부자 일탈형’ 유출로 밝혀졌다. 이러한 방식은 기존의 네트워크 보안이나 파일 암호화만으로는 대응에 한계가 있어 모니터 화면 자체를 보호하는 기술적 장치가 시급한 상황이다.

28일 정보보안 전문 기업 마크애니(대표 최종욱, 최고)는 화면 캡처 방지와 스크린 워터마크 기술을 결합한 통합 화면 보안 솔루션을 통해 보안 사각지대 해소에 나섰다고 밝혔다. 마크애니 솔루션은 업무용 PC 화면에 사용자 정보, IP 주소, 시간 등을 식별할 수 있는 워터마크를 상시 출력해 카메라 촬영을 통한 유출 시도를 심리적으로 억제하고 유출 발생 시 경로를 즉각 추적할 수 있도록 지원한다.

관련기사

화면을 통한 정보 유출 사례를 설명하는 이미지

마크애니 최고 대표는 “디지털 기술이 고도화될수록 화면을 직접 찍거나 복사하는 아날로그적 유출 방식이 보안의 취약점이 되고 있다”고 분석하며 “화면 보안은 내부 통제 시스템의 완성도를 결정짓는 필수 요소”라고 강조했다.

마크애니는 기업 자산 보호의 핵심은 가장 마지막 접점인 화면을 지키는 것에서 시작된다고 강조하며, 갈수록 지능화되는 내부자 유출 수법에 대응하기 위해 인공지능 기반의 이상 징후 탐지 기술과 모바일 기기 제어 솔루션을 연동한 차세대 보안 생태계를 구축해 나가겠다고 밝혔다. 마크애니는 이번 사례를 계기로 금융권은 물론 공공기관 및 일반 기업을 대상으로 화면 보안 체계 고도화를 위한 맞춤형 컨설팅과 솔루션 공급을 더욱 확대할 방침이다.