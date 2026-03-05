LG전자, 토요타에 미국 표준특허 16건 양도

LG전자가 일본 토요타에 미국 통신 표준특허(SEP) 16건을 양도했다. LG전자는 휴대폰 사업에서 철수한 뒤 표준특허를 조금씩 매각해왔다. 양도 상대는 중국 업체 위주에서 노키아와 토요타 등으로 다변화했다.

5일 미국 특허상표청에 따르면 LG전자는 지난 1월 하순 '셀(기지국 셀) 접속 방법 및 장치'(US10,484,930) 등 미국 표준특허 16건을 토요타에 양도했다. 해당 특허 16건은 4G와 5G 등 이동통신 신호처리와 프로토콜 기술이다. 한국 특허청에 등록한 패밀리 특허는 아직 이전하지 않았다. 패밀리 특허는 등록 국가는 다르지만 서로 비슷한 특허를 말한다.

토요타는 LG전자로부터 양수한 미국 표준특허를 아반시 같은 특허풀(Patent Pool)에서 활용할 수 있다. 특허풀은 여러 특허권자가 서로 또는 제3자에게 자신의 특허 사용을 허락하기 위해 모은 특허 집합이다. 특허풀에 참여하면 특허권자는 라이선스료를 받을 수 있고, 특허 사용자는 라이선스료를 내고 특허를 사용할 수 있다. 서로 특허분쟁 위험이 줄어든다.

LG전자는 토요타에 특허를 양도하면서 수익화 사례를 추가하고, 해당 특허가 향후 국내 기업이나 LG그룹 고객사를 상대로 한 공격에 사용되는 것을 막을 수 있다. 최근 수년간 LG그룹 일부 계열사 등에서 특허를 대량 매입한 특허관리전문기업(NPE)이 국내 기업이나 LG그룹 고객사를 상대로 특허분쟁에 활용한 사례가 있었다. LG전자와 토요타 모두 아반시 특허풀에 참여하고 있다. 차량 통신 특허풀 중에선 아반시가 가장 유명하다.

LG전자는 지난해 4월 토요타의 연례 공급사 비즈니스 미팅에서 '2024 최고가치혁신상'을 받았다. LG전자가 토요타로부터 이 상을 받은 것은 이때가 처음이었다.

LG전자가 2026년 1월 일본 토요타에 양도한 미국 특허 16건 목록 (자료=미국 특허상표청, 한국 키프리스)

LG전자는 지난 2021년 휴대폰 사업에서 철수한 뒤 표준특허를 소량씩 매각해왔다. 여러 특허 중에서도 국가핵심기술 관련 특허를 해외로 이전하려면 정부 승인을 받아야 하는데, 이것이 어렵기 때문이다. LG전자가 휴대폰 사업에서 철수할 당시 보유하고 있던 전세계 표준특허는 2만4000여건으로 알려졌다.

LG전자는 그간 중국 업체 위주로 미국 표준특허를 양도했다. LG전자에서 표준특허를 매입한 중국 업체는 오포 55건(2023~2024년), TCL킹 14건(2024년), 비보 47건(2024년), 샤오미 모바일 소프트웨어 59건(2025년) 등이다. 이들 중국 업체도 특허풀에서 라이선스료를 받을 수 있다. 이외에 LG전자는 타이사 리서치(Taissa Research)에 83건(2022년), 노키아에 298건(2025년)을 양도했다.

LG전자는 지난 2022년 사업목적에 '특허 등 지적재산권 라이선스업'을 추가했다. 2022년 1분기에는 애플, 또 다른 업체 1곳과 특허 라이선스 계약을 체결하고 8900억원 수익을 올렸다. 특허수익화 사례 확대로 LG전자 특허센터는 사내에서 입지가 강해졌다.