[써보고서] 엿보기 완벽 차단에 짐벌급 수평 유지...갤S26 울트라의 디테일

주말 오후 서울 시내 한 카페에서 지인과 함께 갤럭시S26 울트라로 정보를 검색하던 중, 화면 상단에 문자 메시지 알림이 떴다. 평소와 다름없는 스팸 문자였지만, 옆에 있던 지인은 “뭐라고 온 거야? 화면이 검게 보여서 잘 안 보인다”고 말했다. 측면에서 본 화면은 검은색 블록처럼 보였지만, 정면에서 기기를 보고 있던 기자에게는 문자 내용이 또렷하게 읽혔다.

삼성전자가 갤럭시S26 울트라를 통해 선보인 혁신은 눈에 보이는 화려한 스펙보다, 사용자의 일상을 파고드는 정교한 ‘디테일’에 있었다. 특히 세계 최초로 탑재된 ‘프라이버시 디스플레이’는 단순히 양 옆뿐만 아니라 위아래 시야각까지 영리하게 차단하며, 기존 사생활 보호 필름과는 차원이 다른 보안 성능과 화질 유지력을 동시에 체감케 했다.

프라이버시 디스플레이 모드를 활성화한 갤럭시S26 울트라(우측) 모델과 플러스 모델의 비교(사진=지디넷코리아 장경윤 기자)

픽셀 이원화로 좌우상하까지 보안 장벽 구현

이번 모델의 백미는 패널 내부의 ‘더블 픽셀 구조’를 통해 상하좌우 모든 각도에서의 시선을 물리적으로 차단한다는 점이다. 시중의 보호 필름은 구조적 한계로 좌우 차단에 그치는 경우가 많지만, 갤럭시S26 울트라는 정면용 ‘이미지 픽셀’과 측면 차단용 ‘제어 픽셀’을 격자로 배치한 하드웨어 혁신 덕분에 전방위적인 보안이 가능하다.

프라이버시 디스플레이 향상된 보호 기능을 킨 채 카메라로 촬영하는 모습. (사진=지디넷코리아)

다만 이 기능에는 아쉬운 점도 있었다. 프라이버시 보호 모드를 켠 상태에서 카메라 앱을 실행하면 뷰파인더 화면이 평소보다 다소 뿌옇게 보였다. 실제 촬영 결과물은 선명했지만, 촬영 중 사용자가 보는 화면은 상대적으로 흐릿해 보여 결과물을 즉시 판단하기에는 다소 불편했다. 픽셀 구조의 특성상 카메라 프리뷰 선명도에 일부 영향이 간 것으로 보인다.

수평 고정 슈퍼스테디 기능을 켠 채 카페 내부를 촬영했다. (사진=지디넷코리아)

수평 고정 기능을 끈 채 촬영했다.( 사진=지디넷코리아)

흔들림 없는 수평에 ‘AI ISP’가 더한 야간 디테일

카메라 기능 중에서는 새롭게 강화된 ‘수평 유지 기능’이 실사용 시 만족감을 줬다. 사진 촬영은 물론 영상 촬영 시에도 AI가 실시간으로 수평을 보정해주는데, 손이 미세하게 떨리거나 지면이 고르지 않은 길을 걸으며 촬영해도 짐벌을 사용한 듯 매끄러운 결과물을 얻을 수 있었다. 고해상도 모드에서도 화면 잘림을 최소화하면서 수평을 유지하는 점은 1인 콘텐츠 제작자에게 유용한 기능으로 보인다.

어두운 저녁 갤럭시S26 울트라로 골목을 찍었다. 상당히 자세하고, 환하게 나왔다. (사진=지디넷코리아)

여기에 하드웨어와 소프트웨어의 결합도 인상적이다. 울트라 모델 기준 전작 대비 광량 확보가 개선된 렌즈와 함께, NPU 성능이 39% 향상된 '스냅드래곤8 엘리트'가 처리하는 AI 이미지처리장치(ISP)기술이 빛을 발했다. 특히 야간 촬영 시 130만장 이상의 데이터를 학습한 AI가 노출을 정밀하게 제어해, 어두운 곳에서도 노이즈가 현저히 줄어든 깨끗한 사진을 결과물로 내놓았다.

갤럭시S26 울트라(왼쪽)와 갤럭시S24 울트라. 신제품이 갤S24 울트라에 비해 다소 둥글다. (사진=지디넷코리아)

S25 울트라 계승한 손맛… ‘노트’의 향수는 지워졌다

전반적인 하드웨어 패키지는 전작인 갤럭시S25 울트라와 매우 닮아있다. 기기를 처음 손에 쥐었을 때 느껴지는 두께와 무게감은 전작을 그대로 사용하는 듯하다. 이는 숫자상의 변화보다 실사용 시의 안정적인 파지감에 집중한 결과다.

디자인 측면에서는 변화의 결이 다르다. 모서리 부분이 전작보다 눈에 띄게 둥글어지면서, 과거 ‘갤럭시 노트’ 시리즈부터 이어져 온 특유의 각진 정체성이 상당 부분 희석됐다. 그립감은 개선되었지만, 노트 시리즈 특유의 직선적인 디자인을 선호하던 사용자들에게는 다소 아쉬운 대목이 될 수 있다.