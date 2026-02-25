무협, 美 워싱턴 현지 싱크탱크 신설 추진…대미 통상력 강화

한국무역협회(KITA)가 미국에 민간 싱크탱크를 신설해 통상 대응력 강화에 나선다.

한국무역협회는 25일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 ‘2026년도 정기총회’를 열고 이같은 계획을 발표했다.

회원사 대표 600여 명이 참석한 가운데 열린 이날 총회에서 무역협회는 지난해 사업실적 및 결산과 더불어 금년도 사업계획 및 예산 등 주요 안건을 보고했다. 또한, 비상근 부회장 5명 신규 선임 건을 의결하며 회장단을 보강했다.

국무역협회는 25일(수) 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 2026년도 정기총회를 개최했다. (사진=무협)

윤진식 회장은 개회사에서 “지난해 우리 수출은 사상 처음으로 7천억 달러를 돌파하며 역사적인 이정표를 세웠다”며 “무역협회는 회원사의 해외 시장 개척을 뒷받침하기 위해 미국·EU 등 주요국 대상 아웃리치 활동을 강화하고, 해외지부․사무소 확대 및 현지 비즈니스 거점(KITA POST) 설치 등 글로벌 네트워크도 확충해 왔다”고 밝혔다.

이어 윤 회장은 “올해는 무역협회 창립 80주년을 맞는 뜻깊은 해인 만큼, ‘한국 무역의 새로운 80년을 여는 신시장·신산업 수출 생태계 구축 선도’를 핵심 목표로 설정했다”며 “급변하는 글로벌 환경을 선제적으로 파악해 회원사 지원을 대폭 강화하겠다”고 강조했다.

무역협회는 이를 실현하기 위한 금년도 5대 추진 전략으로 ▲신시장 개척 지원 강화 ▲신산업 수출생태계 구축 ▲글로벌 통상 대응력 강화 ▲기업 애로해소 및 성장 사다리 구축 ▲창립 80주년 기념 공익가치 제고 및 무역센터 인프라 개선 등을 제시하며 역량을 집중할 계획이다.

특히 대미 통상 아웃리치 전략을 한층 정교화할 방침이다. 미국 내 정책결정자 및 오피니언 리더를 대상으로 소통 채널을 가동하고, 상반기 중 워싱턴 현지에 ‘한미 산업발전 포럼’을 신설한다. 이를 통해 우리 업계의 입장이 현지 정책 논의 과정에 실질적으로 반영될 수 있도록 민간 차원 통상 대응력을 강화할 계획이다.

신시장 개척을 위해서는 할랄 시장 공략을 비롯해 K-컬처를 접목한 소비재 수출 지원을 한층 강화한다. 또한, 인공지능(AI) 기반의 수출 인프라를 구축해 회원사의 무역업무 효율화를 높이고, 그린·바이오 등 전략산업의 수출 기반도 지속적으로 확충해 나갈 예정이다.

한편, 이날 총회에서는 SK하이닉스(반도체) 염성진 사장, 동인기연(K-소비재) 정인수 회장, 벤처기업협회 송병준 회장, 한국인공지능·소프트웨어산업협회 조준희 회장, 해외건설협회 한만희 회장 등 5명을 회장단으로 추가 선임했다. 무역협회는 “신산업 협·단체와 전략산업 분야 대표 기업 등의 참여를 확대함으로써 업계의 이익 대변과 대외 대응 역량이 한층 강화될 것으로 기대한다”고 밝혔다.