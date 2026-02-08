빅터 차 "G7·호주·중견국 연대로 관세 압박 대응해야"

중국이 무역과 시장 접근을 외교·안보 압박 수단으로 활용하는 ‘경제적 강압’이 이미 구조적 위협 단계에 진입했다는 분석이 제기됐다.

8일 최종현학술원에 따르면 빅터 차 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 지정학·외교정책 담당 소장은 지난 6일 서울 강남구 최종현학술원 특별강연에서 최근 출간한 저서 ‘중국의 무역 무기화’를 소개하며 “경제적 강압은 단순 통상 분쟁이 아니라 상대국의 주권적 정치 선택을 바꾸기 위한 정치적 보복 수단”이라고 말했다.

차 소장은 중국의 경제적 강압이 ▲비공식·비공개 방식 ▲명확한 법적 근거 부재 ▲WTO 제소가 어려운 수단 활용을 특징으로 한다고 진단했다. 노르웨이산 연어 수입 중단, 일본에 대한 희토류 압박, 한국에 대한 단체관광 중단 조치 등을 사례로 들며 전화·구두 지시 등 ‘종이 흔적’을 남기지 않는 방식이 핵심이라고 설명했다.

6일 서울 강남구 한국고등교육재단 빌딩에서 열린 최종현학술원 주최 빅터 차 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 지정학·외교정책 담당 소장 겸 조지타운대 석좌교수 특별강연에서, 빅터 차 교수가 토론자들과 대담하고 있다. (사진=최종현학술원)

그는 "중국이 1997년 이후 최소 600건 이상의 경제적 강압 사례를 통해 18개국과 470개 기업을 압박해왔으며, 시진핑 집권 이후 증가세가 가팔라졌다"며 "다만 보복을 우려해 피해 사실을 공개하지 않는 경우가 많아 실제 규모는 더 클 수 있다”고 했다.

차 소장은 대응 방향으로는 "방어 중심의 디리스킹(공급망 다변화)만으로 한계가 있다"며 "중국의 구조적 취약 품목을 역으로 식별해 억지력을 갖춰야 한다"고 강조했다. 또 유엔 국제무역정보센터 2024년 데이터 분석을 근거로 "중국이 다수 품목에서 높은 수입 의존도를 보이며, OLED 패널 등 일부 품목은 동맹국 공조 시 실질적 레버리지가 될 수 있다"고 언급했다.

차 소장은 대안으로 나토식 집단방위 논리를 경제 영역에 적용한 ‘집단적 회복력’을 제시했다. 중국이 특정 국가를 압박할 경우 유사 입장국들이 공동으로 대응하겠다는 신뢰 가능한 약속을 사전에 구축하자는 구상이다. 그는 각국이 모든 품목을 방어하기보다 ‘고의존 핵심 품목 하나씩’을 맡아 공동 억지력을 구성하는 방식이 현실적이라고 했다.

차 소장은 EU의 ‘통상위협대응조치(ACI)’를 사례로 들며 “제도 발표 이후 중국의 유사 행위가 줄었다”며 “억지 효과는 실제 사용이 아니라 사용될 수 있다는 신뢰에서 나온다”고 말했다. 이어 "동북아·인도태평양에는 유사 장치가 부족하다며 한국이 미국·일본 등과 집단적 경제 억지 체계를 논의할 위치에 있다"고 주장했다.

한편 차 소장은 “과거 ‘안보는 미국, 경제는 중국’이라는 공식은 더 이상 지속 가능하지 않다”며 "미국 역시 통상을 전략적 압박 수단으로 쓰는 흐름이 있으며 중국 리스크와 함께 미국 리스크도 관리해야 한다"고 말했다.

관련기사

이어 "다만 미국의 관세 압박은 중국의 장기적 경제적 강압과 동일선상에 놓을 수 없다"면서도, "동맹국을 관세로 압박하는 방식은 오히려 동맹 결속을 약화시킬 수 있다"고 지적했다.

차 소장은 집단적 회복력의 실행 단위로 G7에 한국·호주 등 중견국을 결합한 ‘G7+한국·호주’ 연대를 제안하며 “관세가 아니라 연대로 중국의 경제적 강압에 공동 대응해야 한다”고 강조했다.