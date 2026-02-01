"빠를수록 좋다”…현대차, 관세 압박에도 투자 가속

트럼프발 관세 불확실성이 다시 커진 가운데 호세 무뇨스 현대자동차 사장이 대미 투자 속도를 더욱 끌어올리겠다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 대미 투자 관련 입법 지연을 문제 삼으며 한국산 자동차에 대한 관세를 25%로 복원할 수 있다고 압박하는 상황에서 현대차가 미국 현지 투자 기조를 재확인한 셈이다.

월스트리트저널(WSJ)은 지난달 31일(현지시간) 무뇨스 사장이 자사와의 인터뷰에서 현대차의 미국 투자 계획을 거듭 강조했다고 보도했다.

호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장

현대차는 지난해 향후 4년간 미국에 260억 달러(약 37조 7,000억원)를 투자하겠다고 발표한 바 있다. 무뇨스 사장은 인터뷰에 “(투자) 속도를 높이는 데 주력하고 있다”며 “투자 효과를 누리려면 빠를수록 좋다”고 말했다.

이번 인터뷰에서 무뇨스 사장은 현지 생산 목표도 재차 못 박았다. 그는 2030년까지 미국에서 판매하는 차량의 80%를 현지 생산하겠다는 계획이 “목표대로 순조롭게 진행 중”이라고 설명했다. 현재 현대차의 미국 내 생산 비중은 40% 안팎으로 알려져 있다. 무뇨스 사장은 “일단 공장을 짓겠다고 결정하고 가동이 시작되면 되돌릴 수 없다”며, 대미 투자가 구조적으로 지속될 수밖에 없다는 점도 분명히 했다.

관세 리스크가 재부각된 배경에는 ‘정책 변동성’이 있다. 트럼프 대통령은 양국이 관세율을 15%로 낮추기로 합의한 지 3개월 만에 25% 복원 가능성을 거론하며 다시 긴장감을 키웠다. 무뇨스 사장은 트럼프 대통령을 여러 차례 만난 경험을 언급하며, "대통령이 현대차의 대미 투자 의지를 이해하고 있다고 믿는다"고 했다.

공급망 측면에서는 지난해 9월 이민 단속 여파로 차질을 겪었던 현대차그룹–LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 정상화도 강조했다. 무뇨스 사장은 "구금됐던 근로자 대다수가 새 비자를 발급받아 조지아주 현장에 복귀해 공장 건설을 돕고 있다"며 "올해 상반기 완공 및 가동이 가능할 것"으로 내다봤다.

한편, 트럼프 대통령은 최근 WSJ에 관세정책 관련 자화자찬 성격의 기고문을 게재했다. 트럼프 대통령은 관세를 활용한 해외 투자 유치 성과를 부각하면서 한국의 사례를 가장 먼저 소개했다. 그는 "관세 협상의 결과로 한국 기업들이 미국 조선산업을 되살리기 위해 1,500억 달러를 투자하고 있다"며 "이는 미국 제조업과 국가 안보를 동시에 강화하는 조치"라고 평가했다. 이 밖에도 일본의 알래스카 천연가스 파이프라인 건설 참여, 유럽연합(EU)의 대규모 미국산 에너지 구매 약속 등도 관세 정책의 성과로 제시했다.