트럼프 "관세 더 올릴 수 있다" 경고…한미 관세 협의 촉각

트럼프 대통령이 25% 관세 인상 경고에 나선 가운데 김정관 산업통상부 장관이 하워드 러트닉 미 상무장관을 만나 설득에 나선다.

29일(현지시간) 트럼프 대통령은 백악관에서 주재한 내각회의에서 미국이 자신의 취임(작년 1월) 이후 부과한 관세와 관련해 "사실 매우 관대했다"며 "관세는 훨씬 더 높을 수도 있다"고 언급했다.

그는 회의에 앞서 이날 오전 트루스소셜(SNS)에도 자신은 다른 나라들을 봐주고 있으며 언제든지 관세를 올릴 수 있다는 취지의 글을 올렸다. 그는 관세 대상국을 향해 '캐시 머신'이라고 지칭하기도 했다.

트럼프 대통령은 “내가 펜을 휘두르기만 해도 수십억 달러가 미국으로 더 들어올 것”이라며 “이들은 미국에 업히지 않고 옛 방식으로 돈을 벌어야 할 것”이라고 했다.

김정관 산업통상부 장관(왼쪽)이 2025년 7월 24일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 상무부에서 하워드 러트닉 미국 상무부 장관을 만나 악수를 나누고 있다. (사진-산업통상부)

앞서 26일 트럼프 대통령은 한국산 자동차·목재·의약품 등 주요 품목을 포함해 관세를 25% 수준으로 되돌릴 수 있다고 밝힌 바 있다. 미 측은 관세 완화의 전제가 됐던 합의 이행이 지연되고 있다는 점을 문제 삼고 있으며, 한국 국회의 관련 입법 일정이 늦어지는 점을 압박 명분으로 내세우고 있다.

트럼프 대통령의 관세 압박 재점화 배경으로는 미국과 유럽연합(EU) 간 무역 합의 처리 지연, 한국의 대미 투자 합의 이행 속도가 미측 기대에 못 미친다는 인식 등이 거론된다. 여기에 트럼프 행정부의 관세 권한을 둘러싼 미국 내 법적 논쟁이 이어지는 상황에서, 관세 경고의 실효성을 유지하려는 의도라는 해석도 나온다.

전날 워싱턴DC에 도착한 김 장관은 공항에서 취재진에게 "우리 국내 입법 진행 상황에 대해 오해가 없도록 잘 설명하고, 미국과의 협력·투자와 관련해서는 한국 정부의 (입장에) 변화가 없기 때문에 그런 내용을 충실히 설명하려 한다"고 말했다.

한편 국내 기업들은 사업 불확실성이 재발할 가능성을 우려하고 있다. 미국 관세 부담은 이미 국내 완성차 실적에도 반영되고 있다. 현대차와 기아는 2025년 관세 비용이 각각 약 4조1천100억원, 3조930억원으로 합산 7조2천억원대에 달했다고 밝혔다. 두 회사 모두 매출은 확대됐지만, 관세 비용이 수익성을 잠식하면서 영업이익에 부담으로 작용했다.