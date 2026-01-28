트럼프, 관세 인상 발언 하루만에 "한국과 해결책 마련"

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국에 대한 관세를 25%로 다시 인상하겠다고 밝힌 데 대해 “한국과 함께 해결책을 마련하겠다(We'll work something out with South Korea)”고 밝혔다.

뉴스1에 따르면 트럼프 대통령은 27일(현지시간) 백악관에서 경제 관련 연설을 위해 아이오와주로 향하기 직전 취재진과 문답 과정에서 한국 관세 인상 질문에 이같이 답했다.

한국 관세 인상 발언에 대한 구체적인 배경은 언급하지 않았으나 한국 정부와 대화를 통해 문제를 해결하겠다는 의지를 밝힌 셈이다.

도널드 트럼프 대통령, 사진_로이터, 뉴스1

전날 트럼프 대통령은 SNS를 통해 한국 국회가 한미 무역 합의 사항을 이행하지 않고 있다며 자동차, 목재, 의약품 등 한국산 제품에 대한 관세와 기타 상호관세를 기존 15%에서 25%로 인상하겠다고 했다.

관세 외 대미투자 등 협의 사항 이행을 위해 더불어민주당이 대비투자특별법을 발의했으나 국민의힘은 비준 사항이라며 논의가 진전되지 않은 것을 문제삼았다는 분석이 지배적이다.

관련기사

백악관은 관세 인상 발언 배경을 묻는 뉴스1 질의에 트럼프 대통령이 한국에 대한 관세를 인하했지만 한국이 합의 이행에 아무런 진전을 보이지 않고 있기 때문이라는 입장을 밝혔다.

백악관 관계자는 “현실은 한국이 트럼프 행정부와 관세 인하를 확보하기 위해 합의를 맺었다는 것”이라면서 “트럼프 대통령은 한국에 대한 관세를 인하했지만, 한국은 합의 사항을 이행하는 데 아무런 진전을 보이지 않고 있다”라고 했다.