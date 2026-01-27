靑 "관세합의 이행 의지 미국에 전달"

청와대는 27일 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 상호관세를 25%로 인상하겠다고 밝힌 데 대해 대미통상현안회의를 열고 우리 정부의 관세합의 이행 의지를 미국 측에 전달하기로 했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “청와대는 오늘 오전 김용범 정책실장, 위성락 안보실장 주재로 대미 통상현안 회의를 개최해 트럼프 대통령의 관세인상 발표 관련 상황을 점검하고 대응계획을 논의했다”며 이같이 밝혔다.

이날 회의에서 참석자들은 관세협상 후속 조치로 추진 중인 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안' 진행 상황을 점검했다.

청와대 전경, 사진_뉴스1

김정관 산업통상부 장관은 캐나다 일정이 종료되는 대로 미국을 방문해 러트닉 상무장관과 관련 내용을 논의하기로 했다.

관련기사

여한구 통상교섭본부장도 조만간 미국을 방문해 그리어 USTR 대표와 협의하기로 했다.

강 대변인은 “관세인상은 연방 관보게재 등 행정조치가 있어야 발효되는 만큼 우리 정부는 관세합의 이행 의지를 미국 측에 전달하는 한편 차분하게 대응해 나갈 계획”이라고 설명했다.