트럼프, 의약품 관세 15→25% 위협...전문가 "즉각 인상 어렵지만 오를수도"

도널드 트럼프 미국 대통령이 우리나라 의약품에 25%의 관세를 물겠다고 위협하면서 향후 국내 제약바이오산업에 미칠 충격파에 관심이 쏠린다.

트럼프 대통령은 26일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “한국 국회과 미국과의 무역 협정을 이행하고 있지 않다”라고 썼다. 그러면서 한국산 자동차와 목재, 의약품, 그리고 기타 모든 상호 관세를 기존 15%에서 25%로 즉각 인상하겠다고 밝혔다.

지난해 10월 29일 한미 관세 협상 타결로 우리나라는 제네릭(복제약) 의약품의 무관세 유지와 함께 최혜국 대우(MFN, 15%)를 확보했다. 이전까지는 무관세가 적용됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령 (사진=씨넷)

관련해 백악관은 한미무역투자협정 팩트시트에 “미국은 한국의 자동차, 자동차부품, 목재, 목재 파생 제품에 대한 품목별 관세를 15%로 인하할 예정”이라며 “의약품에 부과되는 232조 관세에 대해서는 미국은 한국 원산품에 대해 15%를 넘지 않는 232조 관세율을 적용할 계획”이라고 명시한 바 있다.

즉, 의약품은 작년 한미 무역협정 합의 당시나 지금 모두 무관세가 적용되어 오고 있었다. 한미간 무역협정에서 의약품에 232조 관세가 적용되면 최대 15%를 적용키로 했지만, 트럼프 대통령의 말처럼 무역협정 수정 등을 통해 25%로 관세 인상 가능성을 완전 배제하기는 어렵다는 전망도 나온다.

관련해 한국바이오협회는 “아직 의약품 및 의약품 원료 수입이 국가안보에 미치는 영향에 대한 미국의 232조 조사 결과 및 조사 결과에 따른 관세 부과 계획이 발표되지 않은 상황”이라며 “즉각 의약품에 25% 관세율이 적용되기는 어려울 것”이라고 예상했다.

이런 가운데 기업도 향후 대응에 촉각을 곤두세우고 있다. 관련해 관세 대응을 위해 미국 뉴저지주 브랜치버그 생산시설을 확보한 셀트리온은 “미국 관세 불확실성에 대비하기 위해 시점별 맞춤형 대응 방안을 끝내 어떠한 관세 정책이 시행되더라도 회사에 미치는 영향이 없도록 대응할 계획”이라면서 “현지 시장 상황을 면밀히 살피면서 차질 없이 사업을 운영해 나갈 것”이라고 밝혔다.