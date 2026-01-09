검찰, 미공개 정보 이용 시세차익 의혹 메리츠증권 압수수색

검찰이 8일 서울 영등포구 메리츠증권 본사와 강남구 메리츠금융지주 등을 압수수색했다.

검찰은 메리츠화재 전직 사장 등이 미공개 정보를 이용해 주식을 사들여 시세차익을 얻은 의혹을 수사 중이다.

앞서 금융위원회 증권선물위원회는 지난해 7월 자본시장법 위반(미공개 정보 이용) 혐의로 메리츠화재 전 사장 A씨와 상무급 임원을 검찰에 고발한 바 있다.

금융위 증선위에 따르면 2022년 11월 메리츠금융지주의 메리츠화재와 메리츠증권 합병 발표 정보를 미리 알고 가족 계좌를 동원해 주식을 매수했다. 합병 계획이 발표된 후 메리츠금융지주를 포함한 관련주 주가가 급등하자 보유 주식을 매도해 수억원대 시세차익을 얻은 것으로 알려졌다.