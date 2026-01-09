코스피, 6거래일 연속 최고치 경신…4586.32 마감

코스피 지수가 6거래일 연속 최고치를 경신하면서 마감했다.

9일 코스피 지수는 전 거래일 대비 0.75% 증가한 4586.32로 거래를 마쳤다.

코스피 지수는 지난 2일부터 사상 최고치를 계속 갈아치우고 있다.

(사진=이미지투데이)

이날 유가증권 시장에서는 외국인의 순매도가 쏟아졌지만, 기관 순매수가 이어졌다. 외국인은 1조5천억원 가량 팔았지만 기관은 1조1천억여원 주식을 사들였다.

코스피 지수는 사상 최고치를 다시 썼지만 원·달러 환율은 상승했다. 심리적 지지선이었던 1450원대도 넘어섰다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래 대비 7.0원 오른 1457.6원으로 주간 거래를 마감했다.