'관봉권 띠지 폐기 의혹' 특검, 신한은행 강남별관 수색

관봉권 띠지 폐기 의혹을 수사하는 상설특검팀(특별검사 안권섭)이 신한은행 강남별관에 대한 수색·검증 영장을 집행 중인 것으로 알려졌다.

9일 오전 9시30분부터 서울 강남구 신한은행 강남별관서 특검팀은 신한은행 띠지와 관련된 제반 정보와 시중은행의 관봉권 수납 후 처리 과정 등을 확인 차원서 영장을 집행 중이다.

신한은행 관계자는 "절차 전반에 대한 내용을 확인하기 위해 특검팀이 사전에 협조를 요청했다"며 "확인하기 위한 차원"이라고 설명했다.

관련기사

신한은행 전경

관봉권은 화폐의 액수와 상태에 이상이 없음을 보증하기 위해 지폐 뭉치를 띠지로 묶고 비닐로 포장한 것을 의미한다. 화폐 상태나 수량에 이상이 없음을 한국은행이 보증한 화폐이다.

지난해 12월 김건희 여사와 가까운 전성배 씨 자택을 압수수색하면서 1억6천500만원 현금 다발 중 5천만원을 묶어둔 관봉권 띠지가 증거물 보존 과정서 사라진 사실이 드러나면서, 관봉권 띠지 폐기에 대한 의혹이 제기됐다.