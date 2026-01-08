우리은행, 1970년생부터 희망퇴직 받는다…최대 31개월치 지급

우리은행은 오는 13일까지 희망퇴직을 접수받는다고 8일 밝혔다.
우리은행이 이번에 받는 희망퇴직 대상자는 1970~1971년 중 출생한 전 직원이며, 1972년 이후 출생자는 직급에 따라 희망퇴직 신청이 가능한 나이가 달라진다.
차등 조건을 보면 ▲소속장(지점장·부장)급은 전 직원, 관리자(부지점장·부부장)급은 1977년 말까지 출생한 직원 ▲책임자(차장·과장)와 행원(대리·계장)급은 1980년 말 이전 출생 직원이 대상이다.
1971년 이후 출생 직원에게는 31개월치 기본급이 특별퇴직금으로 지급된다. 1970년 1월부터 6월 사이 출생 직원은 21개월치, 7∼12월 출생 직원은 23개월치 기본급을 특별 퇴직금 각각 지급한다.
신한은행과 하나은행도 희망퇴직 신청을 받았다.