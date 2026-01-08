우리은행, 1970년생부터 희망퇴직 받는다…최대 31개월치 지급

금융입력 :2026/01/08 15:33

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

우리은행은 오는 13일까지 희망퇴직을 접수받는다고 8일 밝혔다.

우리은행이 이번에 받는 희망퇴직 대상자는 1970~1971년 중 출생한 전 직원이며, 1972년 이후 출생자는 직급에 따라 희망퇴직 신청이 가능한 나이가 달라진다.

차등 조건을 보면 ▲소속장(지점장·부장)급은 전 직원, 관리자(부지점장·부부장)급은 1977년 말까지 출생한 직원 ▲책임자(차장·과장)와 행원(대리·계장)급은 1980년 말 이전 출생 직원이 대상이다.

관련기사

우리은행 전경.

1971년 이후 출생 직원에게는 31개월치 기본급이 특별퇴직금으로 지급된다. 1970년 1월부터 6월 사이 출생 직원은 21개월치, 7∼12월 출생 직원은 23개월치 기본급을 특별 퇴직금 각각 지급한다.

신한은행과 하나은행도 희망퇴직 신청을 받았다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 우리은행 은행 희망퇴직

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성전자, 작년 영업익 43.5조...새해 100조 돌파할까

엔비디아 자율주행, 왜 벤츠가 1호였나

[2026 주목! 보안기업] 라온시큐어 "디지털신뢰 인프라 글로벌 표준 주도"

한국 전통 문화, '생성형 AI' 타고 세계로…K-스타트업의 도전

ZDNet Power Center