신한은행 "나라사랑카드, 입영 판정 검사받고 바로 만드세요"

16개 전국 지방병무청 발급소 운영

금융입력 :2026/01/08 15:48

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

신한은행은 '신한 나라사랑카드'를 입영 판정 검사 이후에 쉽게 발급받을 수 있도록 전국 16개 지방병무청에 발급소를 운영한다고 8일 밝혔다.

신한은행은 발급소를 2026년 입영 판정 검사 일정에 맞춰 운영할 예정이다.

신한 나라사랑카드의 핵심 혜택인 P.X.(군마트) 할인 서비스는 군마트 이용 시 결제금액과 관계없이 매일 20% 할인이 적용되며, 급여이체 등 별도 조건 없이 즉시 혜택을 받을 수 있다. 

건당 3만원 미만 결제 건에 최대 월 3만원까지 할인 한도를 제공해 혜택을 강화했다. 평균 결제 금액이 4천~5천원 수준인 장병들의 군마트 이용 특성을 고려해 소액·반복 결제에도 동일한 할인율을 적용한 점이 차별화된 특징이다.

GS25·CU 편의점 20% 할인과 대중교통(시내버스, 지하철) 이용요금 20% 캐시백을 비롯해 통신·배달·모빌리티·OTT·패션 등 20대 선호 업종 전반에 걸친 할인 혜택을 담았다. 

또 ▲GS POP ▲해피포인트 ▲CJ ONE ▲아모레퍼시픽 ▲LG전자 등 멤버십을 담은 ‘멀티 멤버십 서비스’를 통해 별도 가입절차 없이 할인과 적립을 동시에 받을 수 있도록 했다.

신한금융그룹과 연계한 금융 서비스도 제공한다. 신한은행 나라사랑통장은 급여이체 시 최고 연 2.0%의 금리와 함께 ‘신한 TOPS CLUB 멤버십’ 프리미어 등급 혜택을 제공하다. 이와 더불어 ‘장병내일준비적금’은 은행권 최고 금리인 최대 연 10%의 금리를 제공한다.

또한 신한 나라사랑카드에서 제공하는 ‘병역의무자 무료 상해보험’은 보장금액을 최대 5억원까지 확대하고, 금융사기 피해 및 대중교통 사고 등 추가 보장을 강화했다.

관련기사

신한은행은 신한 나라사랑카드 출시와 함께 총 280억원 규모의 병 복지 증진 방안도 추진한다. 병영 인프라 확충, 자기개발비 본인부담금 캐시백, 군 복무 중 휴대폰 구입비 지원 등을 포함하며 병무청 키오스크 설치 및 장비 교체 지원을 통해 병역 행정 환경 개선에도 기여할 예정이다.

신한은행 관계자는 “신한 나라사랑카드는 병역의무자의 일상과 미래를 함께 지원하는 금융 플랫폼이다”며 “앞으로도 청년과 국가를 잇는 금융의 역할을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 은행 신한은행 신한나라사랑카드 군인

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성전자, 작년 영업익 43.5조...새해 100조 돌파할까

엔비디아 자율주행, 왜 벤츠가 1호였나

[2026 주목! 보안기업] 라온시큐어 "디지털신뢰 인프라 글로벌 표준 주도"

한국 전통 문화, '생성형 AI' 타고 세계로…K-스타트업의 도전

ZDNet Power Center