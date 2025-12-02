제미나이3 충격파?…오픈AI '코드 레드' 선포

오픈AI(OpenAI) 샘 알트만(Sam Altman) 최고경영자(CEO)가 챗GPT(ChatGPT) 개선을 최우선 과제로 삼고 광고 등 다른 사업은 당분간 미루기로 했다. 더 인포메이션(The Information)이 1일(현지 시각) 내부 메모를 인용해 보도했다. 로이터통신에 따르면 알트만 CEO는 직원들에게 '코드 레드(code red·비상사태)'를 선언하며 챗GPT 개선에 집중하라고 지시했다. 그는 광고 같은 다른 사업 계획들을 지연하겠다고 밝혔다.

오픈AI는 광고 사업 추진을 공식 인정한 적은 없다. 하지만 온라인 쇼핑 관련 광고 등 여러 유형의 광고를 테스트하고 있다고 더 인포메이션은 오픈AI 내부 사정을 아는 소식통을 인용해 전했다. 알트만 CEO의 이번 결정은 새 수익 모델 개발보다 핵심 제품 성능 향상이 급하다는 판단에서 나온 것으로 보인다. 오픈AI가 챗GPT 품질 개선에 총력을 기울이겠다는 신호다.

해당 기사의 원문은 로이터에서 확인 가능하다.

