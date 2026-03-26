첫 주총장 들어선 류석문 "현대오토에버, 모빌리티 테크 컴퍼니 역량 강화할 것"

현대오토에버가 소프트웨어(SW) 중심 모빌리티 기술·품질 경쟁력 고도화와 글로벌 사업 확대를 통해 지속 성장 기반을 강화하겠다는 비전을 제시했다.

류석문 현대오토에버 대표는 26일 서울 강남구 동일타워에서 개최한 '제26기 정기 주주총회'에서 "올해 현대차그룹의 SW 중심 모빌리티 기업으로의 전환을 뒷받침하기 위해 기술과 품질 수준을 높이고 모빌리티 테크 컴퍼니로서의 정체성과 역량을 고도화하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

류 대표는 지난해 전 사업 부문에서 안정적인 실적 성장을 기록하며 주주가치 제고 성과를 냈다고 강조했다. 현대오토에버의 2025년 연간 매출은 4조 2521억원으로, 불확실한 대외 환경 속에서도 SW 본업 경쟁력 강화와 고객 가치 창출을 중심으로 성장을 이어갔다는 설명이다.

류석문 현대오토에버 대표 (사진=현대차그룹)

올해 회사는 엔터프라이즈 IT 사업에서 글로벌 표준 관리체계 적용 확대와 신공장 제조 IT 구축을 추진할 계획이다. 여기에 운영기술(OT)과 로보틱스 사업도 강화해 제조 혁신 영역에서 경쟁력을 확보할 방침이다.

차량 사업 부문에서는 내비게이션 SW 사업 효율화와 외부 사업 확대를 추진하는 동시에 전장 SW 품질 및 기능 개선, 시스템 통합 사업 확대에 집중한다. 이를 통해 차량 SW 전반의 경쟁력을 끌어올린다는 전략이다.

이와 함께 글로벌 수준의 보안 체계 구축과 대응 역량 강화, 인프라 및 클라우드 운영의 안정성·효율성 확보에도 나선다. 디지털 기반 기술 사업 영역을 확장해 전사 경쟁력을 높인다는 목표다.

조직 문화 혁신과 데이터 기반 경영도 주요 과제로 제시됐다.

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류 대표는 "임직원 모두가 담당 업무에 책임지는 의사결정을 할 수 있도록 조직문화를 구축할 계획"이라며 "수평적인 조직 환경이 될 수 있도록 개방적이고 자유로운 커뮤니케이션을 통해 고객 가치를 위한 혁신을 이뤄내겠다"고 강조했다.

이어 "정보의 투명성을 중요 가치로 삼고 궁극적으로 고객 가치 창출에 집중하는 조직으로 도약할 것"이라며 "데이터 기반의 실시간 의사결정 체계 도입을 통해 차별화된 고객 가치를 창출하고 주주가치 제고에도 힘쓰겠다"고 덧붙였다.