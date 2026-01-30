현대오토에버, 2025년 영업익 2553억원…전년比 13.8%↑

SI·ITO·차량SW 매출 모두 증가…해외 완성차 차세대 ERP 시스템 사업 성과

컴퓨팅입력 :2026/01/30 14:54

한정호 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

현대오토에버가 지난해 시스템 통합(SI), IT 아웃소싱, 차량 소프트웨어(SW) 등 핵심 사업 전 부문의 성장을 이끌었다.

현대오토에버는 2025년 매출액 4조 2,521억원과 영업이익 2,553억원을 기록했다고 30일 공시했다.

(사진=현대오토에버)

지난해 연간 기준 SI 사업 매출은 전년 동기 대비 29.6% 증가한 1조 6,572억원으로 집계됐다. ITO 사업 매출은 전년 같은 기간보다 8.4% 늘어난 1조 7,672억원을 기록했다. 차량 SW 매출은 2.9% 증가한 8,277억원이다.

현대오토에버 관계자는 "완성차 차세대 전사적자원관리(ERP) 시스템 해외 전개, 클라우드 서비스 공급 등이 성장을 견인했다"며 "그룹사 IT와 커넥티드카서비스(CCS) 운영 등도 매출 상승을 이끌었다"고 밝혔다.

한정호 기자jhh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
