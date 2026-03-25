벤츠, 더 뉴 마이바흐 S-클래스 공개…럭셔리 세단 공략

메르세데스-벤츠가 부분변경을 거친 '더 뉴 메르세데스-마이바흐 S-클래스'를 세계 최초로 공개하며 초고급 세단 시장 공략에 나섰다.
메르세데스-벤츠는 24일(현지시간) 중국 베이징에서 더 뉴 마이바흐 S-클래스를 공개했다고 밝혔다.
이번 모델은 역대 가장 광범위한 업데이트를 거쳐 정숙성, 장인정신, 기술적 완성도를 모두 끌어올린 것이 특징이다. 메르세데스-벤츠의 기술력과 마이바흐 브랜드의 품격을 결합해 럭셔리 세단의 기준을 새롭게 제시했다는 설명이다.
외관은 존재감을 강조하는 방향으로 진화했다. 기존 대비 약 20% 커진 라디에이터 그릴과 조명 디테일이 적용됐으며, 일부 시장에서는 C필러 엠블럼과 보닛 위 삼각별에도 조명이 들어간다. 헤드램프와 테일램프에는 브랜드 상징인 삼각별 형상이 반영됐다.
실내는 '코쿠닝 효과'를 강화하는 데 초점을 맞췄다. 고급 소재와 새로운 인테리어 컬러 '비치 브라운'을 적용해 차분하고 우아한 분위기를 구현했다. 뒷좌석에는 13.1인치 디스플레이 2개와 전용 리모컨이 제공되며, 샴페인 잔을 고정할 수 있는 전용 홀더도 적용됐다.
파워트레인도 대폭 개선됐다. 최신 8기통 및 6기통 엔진이 적용되며 일부 시장에서는 하이브리드 모델도 제공된다. 최상위 모델인 마이바흐 S 680은 최대 450kW의 출력과 850Nm 토크를 발휘한다.
차량에는 메르세데스-벤츠의 차세대 운영체제 MB.OS가 마이바흐 최초로 탑재됐다. 4세대 MBUX와 결합해 개인화된 사용자 경험을 제공하며, AI 기반 음성 비서 기능도 지원한다.
관련기사
- "대형 전기 SUV 중 가성비 최고"…기아 EV9 GT, 독일서 극찬2026.03.25
- 기아, 행안부 손잡고 소멸위기지역 식품 무료배송 나선다2026.03.25
- "평양서 아이오닉5 달릴까"…2027 전기차 엑스포 추진 논의 본격화2026.03.25
- 전기차 투자 줄었는데 판매 늘어…라인업 선점 완성차 우위2026.03.24
또한 수냉식 컴퓨터와 다양한 첨단 운전자 보조 시스템(MB.DRIVE ASSIST)이 적용돼 안전성과 편의성을 높였다.
메르세데스-벤츠는 이번 모델을 통해 브랜드 140주년을 기념하는 동시에 글로벌 럭셔리 세단 시장에서 경쟁력을 강화한다는 전략이다.