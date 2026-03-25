"대형 전기 SUV 중 가성비 최고"…기아 EV9 GT, 독일서 극찬

기아의 플래그십 전동화 SUV 'EV9 GT'가 독일 유력 자동차 매체 비교 평가에서 볼보 EX90을 제치며 경쟁력을 입증했다.

기아는 EV9 GT가 최근 독일 자동차 전문 매체 아우토빌트(Auto Bild)가 실시한 전기차 비교 평가에서 총점 583점을 기록해 볼보 EX90(565점)을 앞섰다고 25일 밝혔다.

이번 평가는 EV9 GT와 볼보 EX90 트윈 모터 AWD를 대상으로 ▲바디 ▲편의성 ▲파워트레인 ▲주행성능 ▲커넥티비티 ▲친환경성 ▲경제성 등 7개 항목에서 진행됐다.

기아 EV9 GT (사진=기아)

EV9 GT는 특히 바디, 파워트레인, 경제성 부문에서 높은 점수를 받으며 총점에서 18점 차 승리를 거뒀다. 프리미엄 브랜드의 최상위 전기 SUV를 상대로 성능과 가치 측면에서 우위를 확보했다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

아우토빌트는 EV9 GT의 공간 활용성을 강점으로 꼽았다. 해당 매체는 "트렁크 공간에서 EV9이 확실히 앞선다"며 "2열과 3열을 접으면 최대 2393리터 적재가 가능하고 박스형 설계로 효율성이 뛰어나다"고 평가했다.

파워트레인 부문에서도 EV9 GT가 앞섰다. 최고출력 508마력의 모터 성능과 800V 고전압 시스템 기반 초급속 충전 기술을 앞세워 97점을 획득했다.

경제성 항목에서도 경쟁력이 확인됐다. EV9 GT는 가격과 보증 조건에서 높은 평가를 받아 62점을 기록했으며, EX90(45점)과 17점 차이를 보였다.

기아는 앞서 지난해 5월 진행된 동일 매체 비교 평가에서도 'EV9 GT-line(AWD)'이 EX90을 제친 바 있다.

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기아 관계자는 "EV9 GT는 고성능과 프리미엄 가치를 동시에 구현한 모델"이라며 "전동화 기술과 디자인 경쟁력을 바탕으로 글로벌 전기차 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 EV9은 '2024 세계 올해의 자동차'와 '2024 북미 올해의 차' 유틸리티 부문을 수상하며 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받고 있다.