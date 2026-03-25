넷플릭스, 26일 MLB 개막전 생중계

넷플릭스는 오는 26일 오전 9시(한국 시간), 미국 캘리포니아 샌프란시스코 오라클 파크에서 열리는 뉴욕 양키스와 샌프란시스코 자이언츠의 2026 MLB 개막전을 생중계한다고 25일 밝혔다.

넷플릭스는 에미상을 수상한 MLB 네트워크 제작팀과 협력해 경기 중계는 물론 프리 게임, 포스트 게임 방송을 공동 제작한다. 개막전 중계는 한국어, 영어, 스페인어, 포르투갈어, 일본어 등 5개 언어로 제공한다.

월드베이스볼클래식(WBC) 미국 국가대표팀 캡틴 애런 저지가 속한 뉴욕 양키스와 대한민국 국가대표팀 캡틴 이정후 선수가 속한 샌프란시스코 자이언츠가 개막전에서 맞붙는다.

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넷플릭스 MLB 개막전 생중계 메인 포스터 (사진=넷플릭스)

생중계 해설진으론 배리 본즈, 앨버트 푸홀스, 앤서니 리조 등 MLB 레전드가 참여한다. 한국어 중계는 오승환 전 야구 선수와 김명정 캐스터가 맡는다.

넷플릭스는 개막전을 시작으로 오는 7월13일(현지시간)엔 T-모바일 홈런 더비를, 8월13일(현지시간)엔 미네소타 트윈스 대 필라델피아 필리스 전)를 생중계한다.