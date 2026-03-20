하이브가 BTS 컴백 넷플릭스·광화문 찜한 이유

BTS(방탄소년단) 소속사 하이브가 21일 오후 8시 광화문 광장에서 진행되는 BTS 공연 중계 파트너로 넷플릭스를 선택한 이유로 ▲글로벌 점유율 ▲기술적 안정성 확보 ▲창작 자율성 보장 등을 꼽았다.

유동주 하이브뮤직 APAC 대표는 20일 서울 광화문 한 극장에서 진행된 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’ 미디어 브리핑에서 “서울이라는 공간에서 BTS의 상징적 장면을 연출하는 프로젝트에 넷플릭스가 가장 적절한 파트너라고 생각했다”며 “팬과 대중, 한국인과 외국인이 함께 공연을 즐기는 경험은 역사적 이벤트가 될 것으로 확신한다”고 밝혔다.

이어 “공연 장소로 광화문을 선택한 건 한국에서 시작해 글로벌 슈퍼스타가 된 BTS의 정체성을 고려한 결정”이라고 덧붙였다.

브랜든 리그(Brandon Riegg) 넷플릭스 논픽션 시리즈 및 스포츠 부문 VP, 개럿 잉글리쉬(Garrett English) BTS 공연 총괄 프로듀서, 김현정 빅히트 뮤직 VP, 유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표 (사진=넷플릭스)

넷플릭스는 전 세계 190여 개국에 약 3억 2500만 명 이상의 유료 구독자를 보유한 플랫폼이다. 전 세계 BTS 팬 ‘아미’에게 공연 경험을 동시에 제공하는 데 최적의 협업 상대라는 설명이다. 넷플릭스는 대규모 공연 제작 비용, 홍보 비용 등도 부담하는 것으로 알려졌다.

하이브 또한 넷플릭스의 기술적 안정성 확보, 창작 자율성 보장 등을 협업 배경으로 꼽았다.

브랜든 리그 넷플릭스 논픽션 시리즈 및 스포츠 부문 부사장은 “그동안 넷플릭스가 쌓은 라이브 기술 등 전문성을 바탕으로 이번 공연도 다른 이벤트와 마찬가지로 문제없이 진행될 것”이라고 자신했다.

광화문 한 극장에 걸린 BTS 공연 현수막 (사진=지디넷코리아)

넷플릭스는 무대 구성 과정에서 BTS와 하이브의 의견을 적극 반영했다.

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개럿 잉글리쉬 BTS 공연 총괄 프로듀서는 “공연의 핵심은 당사자 간 ‘협력’이었다”며 “준비 초기부터 BTS 멤버, 하이브와 많은 대화를 나눴고, BTS가 원했던 창의적 의도를 어떻게 무대로 구현할 수 있을지 고민했다”고 밝혔다.

김현정 빅히트 뮤직 VP도 “광화문 공연 프로젝트는 BTS 멤버, 방시혁 하이브 의장, 넷플릭스가 최고의 결과물을 위해 여러 차례 회의와 리허설을 진행했다”고 말했다.