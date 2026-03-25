BTS 컴백 공연 당일, 넷플릭스로 1840만명 시청

넷플릭스가 지난 21일 생중계한 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’을 공연 당일 1840만 명이 시청한 것으로 나타났다.

25일 넷플릭스에 따르면 BTS 컴백 공연 콘텐츠는 라이브 송출 이후 80개 국가에서 주간 톱10, 24개 국가에서 주간 순위 1위에 올랐다.

광화문을 보라색 물결로 물들인 방탄소년단의 라이브 공연은 전례 없는 규모의 투입이 이뤄졌다고 넷플릭스 측은 설명했다.

이를테면 10개국 출신의 스태프가 참여해 8개의 서로 다른 언어로 협업했으며, 총 23대의 카메라와 124개의 중계 모니터, 164.5톤에 달하는 방송 장비가 동원됐다.

또 공연 현장에는 약 9.5km의 전력 케이블이 설치되고, 9660kVA 규모의 전력이 공급됐다. 이밖에 40 테라바이트(TB)의 서버 용량과 108 TB에 달하는 촬영 데이터가 처리됐다.

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넷플릭스 관계자는 “넷플릭스는 그간 K-드라마, K-영화를 통해 한국 문화의 글로벌 확산에 함께해왔다”며 “이번 공연은 그 역할을 방탄소년단과 함께 K-팝으로도 발걸음을 넓힌 사례로, 앞으로도 다양한 형식과 장르의 콘텐츠로 한국 콘텐츠를 전 세계에 알리기 위한 노력을 지속하겠다”라고 말했다.

현재 넷플릭스에 올라온 BTS 컴백 공연은 돌비 비전과 돌비 애트모스가 적용됐다. 생중계 이후에는 34개 이상 언어의 자막이 제공됐다.