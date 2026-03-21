외신이 바라본 'BTS: 아리랑'..."세기의 컴백, 흔치 않은 영예"

서울 광화문광장에서 끝난 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 두고 외신들이 ‘세기의 컴백’, ‘BTS에게만 주어지는 흔치 않은 영예’와 같은 평가를 내놨다.

'K팝 황제'의 귀환이라며 공연 시작 전부터 화제를 모은 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)’ 무대는 21일 오후 9시에 종료됐다. 이 공연은 넷플릭스를 통해 190여개 국가로 실시간 중계됐다.

이날 공연을 두고 CNN은 “BTS 컴백 공연을 보기 위해 팬들은 아침부터 줄을 서서 기다렸다”며 “오스카 시상식 등을 연출한 해미시 해밀턴이 공연의 메가폰을 잡았다는 점에서 공연이 얼마나 중요한 의미를 지니는지 알 수 있다”고 전했다.

혜진 리 USC 저널리즘 스쿨 부교수는 CNN과의 인터뷰에서 “BTS 멤버들이 솔로 활동에 집중해 왔던 만큼, 이번 완전체 컴백은 세기의 컴백”이라고 치켜세웠다.

21일 저녁 펼쳐진 광화문 BTS 무대 (사진=뉴스1. 사진공동취재단)

헐리우드리포터는 “광화문에 모인 모든 팬들은 BTS 컴백을 위해 단장한 광화문의 열기에 빠져들었다”며 “현장 사운드는 인상적이었고, 멤버 목소리는 광장 전체에 울려퍼졌다. 궁궐은 역동적인 영상으로 빛났고, 이는 무대 공연과 완벽하게 어우러졌다”고 평했다.

BBC는 “2만 2000명 관람객은 소규모 공식 관람석에 입장해 공연을 관람하지만 나머지 사람들은 외부 대형 스크린을 통해 콘서트를 관람한다”며 “올해 최대 이벤트로 꼽힐 만한 BTS 공연을 보기 위해 팬들이 한국의 역사적인 중심지 광화문에 모여들었다”고 보도했다.

그러면서 “개선문을 연상시키는 무대는 K-컬처의 성공을 상징하는 BTS에게만 주어지는 흔치 않은 영예”라고 짚었다.

광화문 광장에 BTS 공연을 알리는 넷플릭스 광고 (사진=지디넷코리아)

약 4년 만에 완전체로 돌아온 BTS가 일으킬 경제적 가치도 주목했다.

블룸버그는 “BTS 컴백은 한국 내수가 불안정한 시기에 보기 드문 연말연시 수준의 소비 급증을 불러올 것으로 기대된다”며 “블룸버그 분석에 따르면, 광화문 공연 하나만으로 서울에 약 1억 7700만 달러(약 2561억원)의 경제적 효과를 가져올 수 있다”고 분석했다.

BTS는 이날 광화문 공연을 마치고 오는 4월 고양 콘서트를 시작으로 약 80회 월드투어가 예정됐다.

BBC는 이를 두고 “팬들은 다음 달 시작되는 월드투어 내내 BTS를 따라다닐 것”이라며 “이를 통해 약 10억 달러(약 1조 5000억원)의 수익을 올릴 것으로 예상된다”고 점쳤다.

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BTS 공연 생중계권을 독점한 넷플릭스가 입을 수혜도 다뤘다.

BBC는 “넷플릭스는 BTS와의 계약을 통해 공연 생중계와 다큐멘터리에 대한 독점권을 확보했다”며 “한국 엔터테인먼트 산업에 수십억 달러를 투자해 온 넷플릭스에 이번 계약은 마케팅 측면에서 큰 성공”이라고 평했다.