BTS 공연 종료...광화문 일대 교통통제 해제

방탄소년단(BTS) 컴백 공연으로 21일 무정차 통과가 이뤄지던 광화문역, 경복궁역, 시청역에서 오후 10시부터 정상적으로 지하철 이용이 가능해진다.

이날 광화문광장에서 오후 8시부터 한시간 동안 BTS 컴백 공연이 끝나면서 교통 통제도 순차적으로 해제된다.

지하철 무정차 통과 해제와 함께, 서울시는 원활한 인파 해소를 위해 빈 상태의 임시 열차를 투입해 지하철 운행도 늘렸다.

공연 전까지 광화문 일대를 우회하던 51개 버스 노선도 오후 11시부터 정상 운행된다.

광화문 광장 가득 채운 팬덤 아미, 사진__뉴스1

사직로, 율곡로, 새문안로, 광화문 지하차도에 내려진 도로 통제도 오후 11시부터 해제된다.

다만 무대와 관객석이 꾸려진 세종대로와 광화문에서 시청 구간 도로는 다음 날 오전 6시부터 통행할 수 있다.

통제가 풀린다. 다만 세종대로 광화문∼시청 구간 도로는 다음 날 오전 6시부터 정상적으로 통행할 수 있다.

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행사장 인근 따릉이와 전동킥보드, 전기자전거 등은 다음날 오전 9시부터 이용이 가능해진다.

서울시는 자세한 교통 관련 정보에 대해 서울시교통정보시스템 토피스(TOPIS) 등에서 실시간으로 확인할 것을 권했다.