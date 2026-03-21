"잊혀지지 않을까" 고민하는 BTS...신곡 떼창 답하는 아미

서울 광화문광장에 4년 만에 멤버가 모두 모여 공연과 넷플릭스 생중계로 컴백을 알린 BTS. 7명의 멤버들은 전과 같이 자신들의 이야기를 털어놨다. 팬덤 아미를 다시 만난 기쁨과 두려움도 거침없이 토로했다.

제이홉은 “잊혀지지 않을까, 기억해주실까 생각이 들었다”면서 “그런 고민을 통해 이렇게 다시 서게 됐다”고 했다.

슈가는 “우리가 지켜야 할 것은 무엇이고, 변해야 할 것은 무엇인가 아직도 확실할 수 없고 불안하기는 하지만 이것도 저희 감정, 저희 자신이라고 생각한다”고 이어갔다.

광화문 광장 무대에 오른 BTS, 사진_뉴스1

공연 연습으로 부상을 입은 RM은 “전환점에서 어떤 선택을 해야 하는지 어떤 아티스트로 남아야 하는지 고민했다”며 “스스로의 목소리에 좀더 귀 기울여 보고 불안이나 방황까지 스스럼없이 드러내는 것이 방탄 앨범 속에 들어 있다”고 털어놨다.

지민은 “저희는 특별한 사람이 아니고 항상 두렵고 그렇지만 이번 무대를 준비하는 마음가짐처럼 ‘킵 스위밍(keep swimming)’하면 언젠가 해답을 찾이 않을까 한다”고 말했다.

앨범에 대한, 컴백 과정의 이야기가 끝난 뒤 정규 5집 아리랑의 타이틀곡 ‘스윔’이 울려 퍼졌다.

광화문 광장을 가득 채운 BTS 팬덤 아미, 사진_뉴스1

전날 오후 1시 음원과 함께 유튜브를 통해 뮤직비디오가 공개된 신곡이지만, 관객석을 차지한 아미들은 하루 만에 신곡을 따라부르는 모습을 보였다.

이 장면은 글로벌 OTT 서비스인 넷플릭스를 통해 190여개 국가에 생중계가 이뤄졌다. 넷플릭스가 한국에서 처음 전 세계로 송출하는 최초 라이브 이벤트이자 음악 공연이다.

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BTS는 한 시간의 컴백 공연 마지막 곡으로 ‘다이너마이트’를 꼽았다. 곡이 끝나자 팬덤의 앵콜 요청에 ‘소우주’로 화답했다.

광화문 광장에서 공연이 끝나고 넷플릭스 스트리밍에서는 BTS 컴백 준비 과정을 그린 다큐멘터리 티저 영상을 약 5분간 재생했다.